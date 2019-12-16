Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - BURSA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - BURSA - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - BURSA

6 saat önce

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmalarına 15'inci gününde devam ediliyor.

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmalarına 15'inci gününde devam ediliyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Bölgede yaklaşık 80 kişinin katıldığı arama çalışmalarına iki helikopter ile Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da havadan destek veriyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - BURSA

Jandarma, Uludağ, Bursa, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:03 Kaynak: AA
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