"Ulusal Kadın ve Medeniyet Sempozyumu" Erzurum'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"Ulusal Kadın ve Medeniyet Sempozyumu" Erzurum'da başladı

25.03.2022 14:51
"Ulusal Kadın ve Medeniyet Sempozyumu" Erzurum'da başladı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Erzurum Temsilciliği ve Atatürk Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Ulusal Kadın ve Medeniyet Sempozyumu" başladı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Erzurum Temsilciliği ve Atatürk Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Ulusal Kadın ve Medeniyet Sempozyumu" başladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, üniversite yerleşkesindeki Mavi Salon'da gerçekleştirilen programda, yabancı medeniyetlerden alacakları hiçbir şeyin olmadığını, birçok hakkın İslam medeniyetinde ve Türk kültüründe fazlasıyla olduğunu söyledi.

Anadolu kültürünün canlı cansız bütün varlıklara saygıyı ve hürmeti barındırdığını belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Yolda gördüğümüz taşı kenara koymak bizim dinimizde sevaptır. Dolayısıyla biz kendi medeniyetimizde evlatlarımızı yetiştirirken, insanlığa ve topluma faydalı birer kişi olsun diye yetiştiriyoruz. Farkındalık adına yapılan işlere saygı duyuyoruz ama biz somut işler peşindeyiz. Evine helal lokma götürmek isteyen kadınlarımıza, erkeklerimize iş imkanı vermek istiyoruz. Erzurum'da milletvekillerimizin sayesinde yeni kuracağımız Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ilk etapta 5 bin, toplamda 25 bin istihdam sağlayacağız ve bunun yarısından fazlası kadın çalışan olacak."

Açılış konuşmalarının ardından, sempozyum farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin sunumlarıyla devam etti.

Programa AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İbrahim Aydemir, Selami Altınok ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve KADEM Erzurum Temsilcisi avukat Fatima Alkan katıldı.

Sempozyum, yarın yapılacak oturumlarla sona erecek.

Ulusal Kadın ve Medeniyet Sempozyumu Erzurum'da başladı
Ulusal Kadın ve Medeniyet Sempozyumu Erzurum'da başladı

YORUMLAR
500
KADEM, BM toplantısında 'Türkiye'de kadın girişimciliğini' anlattı KADEM, BM toplantısında 'Türkiye'de kadın girişimciliğini' anlattı Atatürk Üniversitesi sportif başarılarına bir yenisini daha ekledi Atatürk Üniversitesi sportif başarılarına bir yenisini daha ekledi

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Atatürk Üniversitesi, Demokrasi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ulusal Kadın ve Medeniyet Sempozyumu' Erzurum'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
20:40 Formula 1 pistinin 10 kilometre yakınındaki rafineride patlama meydana geldi!
20:39 Erdoğan ile Zelenski arasında telefon trafiği: Müzakerelerin geldiği aşama konuşuldu
20:37 Pakistan uyruklu şahıs, kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada paylaşıyordu! Şahsa tepki yağıyor
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Yeni Havalimanı'nda kokpite girdi, merak ettiklerini pilotlara sordu
20:19 Rus Müzakere Heyeti Başkanı Medinsky: İkincil konularda uzlaşmaya yakınız ancak kilit konularda ilerleme yok
20:09 Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi!
19:59 AK Partili Mehmet Metiner: Bizim iktidarımızı eğer götürürse ekonomi götürür
19:57 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi, 68 kişi vefat etti!
19:36 CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, Kılıçdaroğlu'na: Gönlümüzün adayı sizsiniz
19:27 Venezeula'yla karşılaşacak olan Arjantin'de oynayan Messi'nin son maçı olabilir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 20:55:34. #1.12#
SON DAKİKA: "Ulusal Kadın ve Medeniyet Sempozyumu" Erzurum'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement