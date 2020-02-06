Uluslararası Adalet Divanı, Guayana-Venezuela arasındaki "Esequibo" davasını inceleyecek - Son Dakika
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Uluslararası Adalet Divanı, Guayana-Venezuela arasındaki "Esequibo" davasını inceleyecek

7 saat önce

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Venezuela'nın hak iddia ettiği Guayana sınırları içindeki Esequibo bölgesiyle ilgili sınır anlaşmazlığına ilişkin davanın duruşma tarihlerini açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı, Guayana-Venezuela arasındaki

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Venezuela'nın hak iddia ettiği Guayana sınırları içindeki Esequibo bölgesiyle ilgili sınır anlaşmazlığına ilişkin davanın duruşma tarihlerini açıkladı.

UAD'den yapılan yazılı açıklamada, 1899 tarihli hakem kararına ilişkin Venezuela ve Guaya'nın iddialarının dinlenmesi için Guayana'nın 23 ve 25 Mart'ta, Venezuela'nın ise 24 ve 27 Mart'ta sözlü savunmalarını yapacakları belirtildi.

Esequibo sınır anlaşmazlığı meselesinde ABD destekli Juan Guaido'nun politik destek karşılığında, Venezuela'nın Guayana topraklarında yer alan Esequibo bölgesinden hak iddiasını geri çekmesine destek vereceği iddialarının araştırılması için Guaido aleyhine soruşturma başlatılmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guido'nun Venezuela'nın Esequibo bölgesinden vazgeçilmesini savunmasını "vatana ihanet" olarak niteledirmişti.

Guayana Birleşik Krallık ile Venezuela arasında 1966'da yapılan Cenevre Anlaşması'na dayanarak uyuşmazlığı Mart 2018'de Divan'a taşımış fakat Venezuela Divanı'nın yargı yetkisine sahip olmadığı gerekçesiyle yazılı beyanlarını mahkemeye iletmemişti.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guayana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guayana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guayana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, Esequibo Nehri'nin batı sınırı olarak belirlenmesi ancak 1966'da Guayana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden oldu.

Halihazırda, Esequibo Bölgesi ve Guayana Esequiba olarak bilinen bölge Guayana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Venezuela, Hollanda, Lahey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:28 Kaynak: AA
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