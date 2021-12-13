Uluslararası Antakya Film Festivali kapılarını 9. kez sanatseverlere açıyor - Son Dakika

Expo 2021 Hatay tanıtım etkinlikleri çerçevesinde, bu yıl zengin içeriklere ev sahipliği yapacak festivalde 90 film Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Mimarlar Odası, Hatay Tabipler Odası, Erol Bilecik Teknik Anadolu Lisesi, Hatay TED Koleji ve Hatay Doğa Koleji'nde halka açık ve ücretsiz gösterilecek.

Uzun metraj, kısa film ve belgesel film kategorilerinde Altındefne ödülünü kazanmak için yarışacak filmlerin ödülleri 20 Aralık'taki kapanış töreninde açıklanacak ve kıymetli ödüller bu seneki sahipleri bulacak.

9. Uluslararası Antakya Film Festivali'nin açılış töreni 14 Aralık Salı günü, saat 18.00'de, Antakya Meclis Kültür Merkezi'nde yapılacak.