Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'na Türk öğrenci damga vurdu - Son Dakika

Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'na Türk öğrenci damga vurdu

Rusya'da her yıl düzenlenen Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'nda 5'inci sınıf öğrencisi Begüm Tofan, matematikte birinci olarak altın madalya kazandı.

Rusya'da her yıl düzenlenen Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'nda 5'inci sınıf öğrencisi Begüm Tofan, matematikte birinci olarak altın madalya kazandı. Ayrıca, 1'inci dereceli diploma başarısı elde etti. Öğretmenleri, Tofan'ın yıl boyunca beceri temelli sorular çözerek analiz yapma yeteneğini geliştirdiğini söyleyerek, öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getirdi.

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Öğrencilerin, bilimsel araştırma faaliyetlerine olan ilgilerinin ortaya çıkartılması ve kültürler arası iletişim alanlarının zenginleştirilmesi amacıyla her yıl Rusya Federasyonu Ural Federal Bölgesi Öğretmen Evi tarafından düzenlenen Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'nın (URFODU) sonuçları açıklandı. Yarışmaya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu ve Türkiye'den öğrenciler katıldı.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen yarışmaya Türk öğrenciler damga vurdu. Mektebim Koleji Ankara Batıkent Kampüsünden 5'inci sınıf öğrencisi Begüm Tofan, matematikte birincilik kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Bunun yanı sıra, 1'inci dereceli diploma başarısı elde etti. Kolejin Matematik Bölüm Başkanı Arzu Kılıç "Türkiye olarak yoğun çalışmalarımızın sonucunda yarışmadan 8 ülke içinden büyük başarı ile ayrıldık" dedi.

BAŞARININ SEBEBİ YOĞUN ÇALIŞMA

Öğrencilerin yarışmaya çok çalışarak hazırlandığını aktaran Kılıç, "Yarışmada resmi dil olarak Bulgarca, Çekçe, Çince, İngilizce, Rusça ve Türkçe kullanıldı. Bu yarışmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında da katılmış ve birincilik derecesiyle altın madalya ve birinci dereceli diploma başarısı kazanmıştık. Yoğun çalışma sonucunda öğrencimiz Begüm Tofan, hak ettiği başarıyı elde etti ve hepimizi gururlandırdı" diye konuştu.

Başarıların devam etmesinde yürütülen uluslararası yarışmalara hazırlık çalışmalarının çok büyük önemi olduğunu ifade eden Kılıç "Eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren planlanan hazırlık çalışmaları ile öğrencilerimize uluslararası yarışmalar ile ilgili detaylı bilgiler veriyoruz. Bu sene 1. Dereceli Diplomanın yanı sıra Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya branşlarında düzenlenen finalde 49 tane 2. Dereceli Diploma, 86 tane 3. Dereceli Diploma, 47 tane Katılımcı Diploması olmak üzere toplam 183 Diploma aldık. URFODU'ya ülkemizden bu yıl 301 okul katıldı. Öğrencilerimizin başarılarına katkısı olan tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.


Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:50 Kaynak: DHA

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