Uluslararası Ceza Mahkemesi, Venezuela'daki insan hakları ihlallerini soruşturacak - Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Venezuela'daki insan hakları ihlallerine dair iddiaları araştırmak için soruşturma başlatacağı bildirildi.

UCM Başsavcısı Kerim Han, Venezuela'nın Başkenti Caracas'a gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimindeki güvenlik güçlerine yöneltilen işkence ve yargısız infaz iddialarını araştırmak için soruşturma açılacağı bilgisini paylaştı.

Başsavcı Han, ülkede var olan siyasi "fay hatlarının" ve "jeopolitik bölünmelerin" farkında olduğunu belirtirken, görevinin hesaplaşmak değil, yasallığı ve hukukun üstünlüğünü desteklemek olduğunu vurguladı.

Han, "Yeni aşamaya geçerken herkesten ofisimin işini yapması için alan açmasını istiyorum. Ofisimin bağımsız çalışmalarını politize etmeye yönelik her türlü çabaya olumsuz bakacağım." ifadelerini kullandı.

Kuruluşundan bu yana çoğunlukla Afrika'da işlenen insan hakları ihlallerine odaklanan Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararı, insan hakları grupları ve ABD destekli muhalefet tarafından memnuniyetle karşılandı.

Soruşturma kapsamında herhangi bir suçlamanın yetkili makamlara sunulmasının yıllar alabileceği ifade ediliyor.