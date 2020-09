Uluslararası dijital tiyatro projesi: Karantina'da Mahsur - Son Dakika

Londra'da yaşayan yönetmen Barış Celiloğlu, kurucusu olduğu tiyatro kumpanyası "Theatre East N Bull" bünyesinde, karantina döneminde artan kadın cinayetleri ve aile içi şiddet üzerine "Lockedown Locked In/ Karantinada Mahsur" adlı uluslararası bir dijital tiyatro projesi geliştirdi.

İngiltere, Yunanistan, İspanya, Rusya gibi ülkelerdeki kadın örgütleriyle temaslar kurduğunu anlatan Barış Celiloğlu, "Muhtelif kadın örgütleriyle yaptığım görüşmeler sonucunda, dünyanın hemen her yerinde, kadın cinayetlerinin pandemi döneminde önemli artış gösterdiğini belirledim" dedi ve ekledi:

"Lockedown Locked In/ Karantinada Mahsur sekiz bölümden oluşan özgün bir dijital tiyatroprojesi olarak planlanmış bulunuyor."Projenin sekiz bölümden oluşmasının nedeni, proje kurgusunun aile içi şiddetin cinayet zaman çizelgesini kopya etmesiyle ilintili bir durum."Kadın örgütlerinin belirlemelerine göre, kadın cinayetleri sekiz aşamada gerçekleşiyor. "Bu gerçekten yola çıkarak, projeyi sekiz bölümde geliştirmeye karar verdim." Türkiye 'de kadın cinayetlerinin çok daha fazla olması nedeniyle, bir kadın yönetmen olarak bu konuyu ele alan bir dijital tiyatro projesi geliştirmenin bu dönemde daha da elzem olduğunu vurgulayar Barış Celiloğlu, şöyle anlattı: "Nisan ayı boyunca süren kapsamlı araştırmalar yaptım. Nisan sonunda sekiz ülkeden yazarları bir araya getirdim ve onlarla Zoom toplantıları yaparak projeyi olgunlaştırdım."Karantina döneminde artan kadın cinayetleri konusunda yaptığı araştırma sonuçlarını yazarlarla paylaşarak, monolog yazım sürecini başlattım. "Lockedown Locked In/ Karantinada Mahsur adlı projeye İngiltere, Türkiye, Yunanistan, İspanya, Rusya, İtalya Polonya ve Avustralya 'dan yazarlar ve oyuncularda katıldı."Bu süreçte monologların yazım sürecini de aktif biçimde yöneten Barış Celiloğlu, monolog yazım sürecinin tamamlanması sonrasında, sekiz farklı ülkeden yaklaşık 25 oyuncu ile Zoom üzerinden provaları başlattı. Barış Celiloğlu'nun verdiği bilgilere göre, Lockedown Locked In/ Karantinada Mahsur adlı dijital tiyatro projesine Türkiye'den katılan sanatçılar arasında; Füsun Demirel , Halide Eşber, Ada Burke, İrem Sayılgan, Dilek Yorulmaz, Naz Yeni, Aslı Özgönül,Ezgi Bakışkan gibi oyuncuların yanı sıra, Onsun Meryem , Aysel Karaca, Yapıncak Gürerk, Betül Dünder gibi şair ve yazarlar bulunuyor. Projenin teknik ekibinde ise, Çiğdem Boru (video artist/editör), Şeref Özdemir (video artist/editör), Ceren Ayşe Özbudun (ses tasarımcısı), Berna Vardar (çevirmen) ve müzisyen olarak Ezgi Günüç bulunuyor.Tamamıyla dijital platformlarda yayınlanmak üzere, Ekim sonunda gösterime hazırlanması hedeflenen "Lockedown Locked In/ Karantinada Mahsur" dijital tiyatro projesine, İspanya, Yunanistan, Rusya, Birleşik Krallık ve Avustralya'dan katılanlar da şöyle: "Nuria Benet, Antonio Gil Martinez, Alexandra Restrepo, Montse Gili, Montserrat Roig; yazar olarak Esther Lazaro, Laura Aparicio, Elena Belmonte, Cristina Simon Mencion, Anastasia Revi, Matina Kar, Lydia Vie, Sevi Filippidou, Tania Batzoglou, yazar olarak Nina Rapi ve Elena Mochla, Maria Kroupnik, Nina Belenitskaya, Marina Krapivina, Natalya Milantyeva, Lubov Strizhak, Polina Glukhova, Elizaveta Kovalski, Julia Chesnyak, Angelina Debor, Natalya McDonald, Elena Seregina, Aleksandra Kareeva, Salma Caller, Charlotte Jennings, Dzifa Afi Benson, Nisha Bakhoo, Fiona Dawson, Patrizia Paolini, Liz Thomas, Margaret Cohen, Jeanette Cronin, Jane Phegan, Nikita Waldron ve Belinda Giblin, Neşe Yaşın, Chara Savvidou, Eleni Skarpari.Türkiye'deki tiyatro eğitimini Şahika Tekand 'ın kurduğu Stüdyo Oyuncular'ında alan Barış Celiloğlu, İstanbul 'da Genç Oyuncular ve Bilsak Tiyatro Atölyesi'nin yapımlarında rol almakla birlikte, Türk sinemasının Tunç Başaran (Uçurtmayı Vurmasınlar) ve Derviş Zaim (Tabutta Rövaşata) gibi önemli yönetmenleriyle çalıştıktan sonra 1997'de Londra'ya yerleşti.

The Central School of Speech and Drama'da tiyatro üzerine master eğitimi alırken Londra'nın çeşitli tiyatrolarında (The Gate Theatre, Battersea Arts Centre, Camden People's Theatre, Arcola Theatre, The Young Vic, Edinburgh Fringe Festival) sahnelenen oyunlarda önemli roller oynadı ve ayrıca 1998 yılından beri Londra'nın çeşitli tiyatrolarında oyun yönetti. (Fotoğraflı)