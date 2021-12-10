Uluslararası Distopya Film Festivali başladı - Son Dakika

Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneğince düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Üsküdar Belediyesi iş birliği, BKM Mutfak desteğiyle düzenlenen festivalin açılış programı, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Festival Direktörü Hatice Aşkın, konuşmasında festivali en iyi şekilde hayata geçirmek için 1,5 yıldır çalıştıklarını belirterek, emeği geçen kişilere ve katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Sinemanın yeryüzünü sahiplenme cesareti veren, dünyayı değiştirme ve dönüştürme gücü hissettiren çok güçlü bir sanat formu olduğunu dile getiren Aşkın, " Hitchcock'un dediği gibi mantık sıkıcıdır. Bazen mantığın sınırlarını geçmek için alanlarının dışına çıkmak gerekir. Distopya da bize bu çıkışı sağlayan bir türdür. Sinemanın öyle bir gücü var ki duyguları başka bir sanat formunun yanına bile yaklaşamayacağı bir biçimde ortaya çıkarır." ifadelerini kullandı.

Aşkın, festivalin ülke sineması içinde farklı türlere alan açmak, distopik filmlere dikkati çekmek ve distopik türde film üretimini artırmak amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

"İyi ki birlikte böyle bir festivalin içerisindeyiz"

Festivalin sanat yönetmeni yazar Gülşah Elikbank ise bugüne kadar bir yazar olarak edebiyat kariyerinin yazdıklarının görsel karşılığını merak ederek geçtiğini söyledi.

Bu nedenle görselliğin içindeki bir festivalin parçası olmayı ayrıca kıymetli bulduğunu ifade eden Elikbank, "Bu festival aslında daha derine dalmaya cesaret edenlerin, daha adil bir dünya düzeni düşünenlerin, düşleyenlerin ve daha umutlu bir evren oluşturmak isteyenlerin, kalbi bunun için çarpan insanların işi." diye konuştu.

Elikbank, "Biz ütopyamızı bulmak için önce distopyalardan geçmek zorundayız. Bizimle bugün daha derine daldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikte böyle bir festivalin içerisindeyiz." dedi.

Gecede ayrıca Meral Çetinkaya ve Çetin Tekindor'a "Onur Ödülü" verildi. Oyuncu Umut Karadağ, ödülü Çetin Tekindor adına menajerine takdim etti. Meral Çetinkaya ise ödülünü Prof. Dr. Yüksel Yalova'dan aldı.

Festivalin jüri üyelerine de plaket verilen program, sahnede hatıra fotoğrafı çekimi ve festivalin açılış filmi "Poupelle of Chimney Town" gösterimiyle sona erdi.

"En iyi Film Ödülü" için 8 film yarışıyor

"Daha Derine Dal" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali, 12 Aralık'a kadar sinemaseverleri salonlarda ağırlamaya devam edecek.

Yönetmen Akın Güngör, Ege Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Zehra Cerrahoğlu ve kurgu yönetmeni Fırat Terzioğlu'nun 200'e yakın başvuru arasından seçtiği 8 film, festivalin Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" için yarışıyor.

Yarışmada, birinciye 7 bin 500 lira, ikinciye 5 bin lira ve üçüncüye 2 bin 500 lira ödül takdim edilecek. Dereceye giren filmlere verilecek ödüllerin yanı sıra finalist filmlere de gösterim telifi ödenecek.

En İyi Senaryo Ödülü olarak 7 bin 500 lira fon sağlanacak

Distopya türündeki kısa film projelerini desteklemek ve sektöre yeni yönetmenler kazandırmak için yapılan Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması'nda 5 senaryo dereceye girdi. Yarışmada "En İyi Senaryo Ödülü" alacak film projesine 7 bin 500 lira fon sağlanacak.

Direktörlüğünü sinema yazarı Kerem Akça'nın üstelendiği Uzun Metraj Film Seçkisi'nde ise Yuusuke Hirota'nın "Poupelle of Chimney Town", Jonathan Nossiter'ın "Last Words", Matthew Eade'nin "A Black Rift Begins To Yawn" ve Erdem Tepegöz'ün "Gölgeler İçinde" filmi yer alıyor.

Festival programında kısa film yarışması ile film gösterimlerinin yanı sıra "Akademi Bölümü" kapsamında "Distopya-Teorik ve Eleştirel Yaklaşımlar" başlığı altında paneller ile "Teknoloji Bölümü" kapsamında "Yapay Zeka ve Yeni Teknolojik Gelişmeler" hakkında sunumlar da yer alıyor.