Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri İstanbul'da başlıyor - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'deki edebi çeviri faaliyetlerine destek olmak ve edebiyat çevirmenliği alanında mesleki gelişime katkıda bulunmak üzere düzenlenen Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri bugün başlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Almanya, Avusturya ve İran'dan 40'a yakın çevirmenin katılacağı atölyelerde Türkçe, Almanca ve Farsçanın önde gelen yazarlarının metinleri üzerinde edebi çeviri alanına ilişkin teorik ve pratik düzeyde çalışmalar yapılacak.

Alanının önde gelen çevirmenleri, kariyerine yeni başlayan genç çevirmenlerle atölyelerde bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak. Ayrıca, atölye çalışmalarının sonuçları edebiyat çevirmenleri ve akademik çevrelerin hizmetine sunulmak üzere kitaplaştırılacak.

İstanbul Üniversitesi, Goethe Enstitüsü, İran Araştırmaları Merkezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Graz Üniversitesi ve Translation and Publication Grant Program of I.R. Iran'ın (İran Kültür Bakanlığı Çeviri Destek Fonu) desteğiyle gerçekleştirilen atölyeler 19 Kasım'a kadar devam edecek.

15 yılda 30 ülkeden çevirmenlerin katıldığı atölyeler düzenlendi

Türkçenin yazı dili birikimi ve kültürel arka planının en etkin biçimde yabancı dillere aktarılmasına ve yabancı dillerdeki eserlerin nitelikli biçimde Türkçeye kazandırılmasına hizmet etmek üzere 15 yıldır düzenlenen uluslararası çeviri atölyeleri kapsamında bugüne kadar 16 farklı dilde çeviri atölyesi düzenlendi. Düzenlenen atölyelere 30 ülkeden 684 çevirmen katıldı.

Atölyeler yoluyla edebiyat ve yayıncılık dünyasının gelişimine katkıda bulunmak için yoğun çaba harcayan Bakanlık önümüzdeki süreçte dünyanın yaygın konuşulan dilleri ve ayrıca edebi çevirmen eksikliği hissedilen dillerde atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecek.

Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri hakkında daha ayrıntılı bilgilere ise https://iltw.ktb.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.