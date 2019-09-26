Erzincan'da düzenlenen "Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu" başladı.



Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından 12 ülkeden ve 60 farklı üniversiteden 250 akademisyenin katılımıyla gerçekleşecek sempozyum, 28 Eylül'de sona erecek.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, üniversitenin Prof.Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, tarihi, dokusu, kimliği ve medeniyet birikimiyle tanınan Erzincan'la ilgili etkinliğe katılacak bilim insanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tarihini bilmeyen milletlerin, kültürünü de kaybettiğini ifade eden Arslantaş, şöyle konuştu:

"Milli eğitim ve milli savunma dediğimiz zaman bunun başında tarih eğitimi gelmektedir. Eğer biz tarihimizi, tarihi yapanlar kadar doğru anlatamıyorsak, hata yapıyoruz demektir. Bu nedenle en önemli görevlerimizden biri de tarihimizi iyi öğrenerek gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarmaktır. Bundan dolayı bu tür sempozyumların çok önemli olduğunu ve insanlarımızda tarih şuurunun oluşmasında etkili olacağını düşünüyorum."

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da Erzincan'ın kadim bir şehir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Erzincan Anadolu'nun manevi anlamda adeta bir kültür dağıdır. Şöyle ki coğrafyacıların bir tespiti vardır dağların yeryüzündeki görüntüsünün yanında bir de dağ kökü denilen yere doğru inen kökleri vardır. Genelde 7 kat büyüklükte olduğunu ifade ederler. Yani Erzincan göründüğünden en az 7 kat daha büyük çapta kültürel olgulara sahiptir."

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise tarihin insanın belge romanı olduğunu söyledi.

Bilgiye giden yolun tarihten geçtiğini aktaran Levent, "Tarih, çevreye ibret gözüyle bakarak günümüze ve geleceğe hazırlıklı olmaktır. Çünkü bugün, dünün sonucudur. İşte tarih, geçmişi, magazine indirgemek değil bilakis onu referans bir kaynağa dönüştürmektir. Tarih, kişiyi tecrübeli ve tedbirli kılarken aynı zamanda onu, analitik düşünmeye sevk eder." diye konuştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, ve Belediye Başkanı Bekir Aksun'un da konuşma yaptığı sempozyuma, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kurum müdürleri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.