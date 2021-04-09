Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'na katılan lise öğrencilerinin ürettiği ahşap oyuncaklar ilgi görüyor - Son Dakika

Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'na katılan lise öğrencilerinin ürettiği ahşap oyuncaklar ilgi görüyor

09.04.2021 11:15

Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren meslek lisesinin ürünleri, bu yıl 43'üncüsü yapılan Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nda özellikle yurt dışından gelen katılımcılardan ilgi görüyor.

Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren meslek lisesinin ürünleri, bu yıl 43'üncüsü yapılan Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nda özellikle yurt dışından gelen katılımcılardan ilgi görüyor.

Bu yıl ilk mezunlarını verecek Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, mobilya fuarında ilk kez stant açmanın mutluluğu yaşanıyor.

Okulun standında öğrenciler ve öğretmenlerin ürettiği mangala ve satranç başta olmak üzere birçok ahşap oyuncak yer alıyor.

Lisenin müdürü Şenol Yoğurtçu, AA muhabirine, bir mobilya lisesinin ilk kez uluslararası mobilya fuarında yer aldığını söyledi.

Okul-sanayi iş birliğine önem verdiklerini dile getiren Yoğurtçu, "Tüm paydaşlarımızla beraber bu fuarda standımızı açtık. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası olmak üzere mobilya sektörüyle ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarımız okulumuza destek verdiler, bu fuarda ise yer açtılar." dedi.

Yoğurtçu, öğrencileri tarafından yapılan ürünlerinin ilgi gördüğüne işaret ederek "Farkındalık olsun diye ahşap oyuncak grubumuzla fuara çıktık. Dünya genelinde de bu ahşap oyuncak revaçta olan bir olay. Nijerya ekibiyle bir görüşmemiz oldu, birkaç oyunumuzu çok beğendiler, fiyat teklifimizi verdik, büyük olasılıkla da Nijerya'ya ahşap oyuncak göndereceğiz. Oyuncaklarda kullanmış olduğumuz boyalarda kimyevi madde yok. Çocuk ve insan sağlığına zararlı olmayan maddelerle üretiyoruz." ifadesini kullandı.

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da tematik lisenin uluslararası bir fuarda yer almasının kendileri için sevindirici ve gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimiz atölyelerinde çalışarak üretimde bizzat yer almak suretiyle kendilerini yetiştiriyor. Bu öğrencilerimiz istihdam sorunu yaşamayacak, mezun olduklarında hemen sektörün aradığı elemanlar olarak isterlerse bizzat sanayinin içinde çalışacaklar ya da yüksek öğrenime devam etme imkanına sahipler. Tematik lisemiz sektörle iç içe iyi bir noktaya geldi." diye konuştu.

"Tematik lisemiz bizim kalifiye eleman sıkıntımızı ortadan kaldıracak"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, tematik liseye çok önem ve destek verdiklerini söyledi.

İnegöl'de Türkiye mobilya sektörünün buluştuğunu belirten Uğurdağ, şöyle devam etti:

"Tematik lisenin fuarda olması, ürünlerin burada teşhir edilmesi bizim ve sektörümüz için çok önemli. Tematik liseden mezun olacak öğrencilerimizin sektörümüze kazandırılmasına önem veriyoruz. İnegöl'de kalifiye eleman sıkıntısı her daim yaşıyoruz. İnşallah tematik lisemiz hem bizim kalifiye eleman sıkıntımızı ortadan kaldıracak hem de yetişecek öğrencilerimiz sektöre önümüzdeki yıllarda yön verecekler. Burada yurt dışından çok ciddi bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Dünyanın 80-90 ülkesinden ziyaretçiler geliyor, gelen ziyaretçilerimiz tematik lisenin ürünlerini burada görme şansına sahip oluyorlar."

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ise okulun güzel işler yaptığını dile getirerek, "Okulumuzu hem ülkemize hem de yurt dışından gelen misafirlerimize tanıtmak için fuar alanında yer tahsis ettik. Gençlerin hem fuarı tanıması hem fuarcılığı öğrenmesi hem de aynı zamanda esnaflığı burada görüyorlar. Bunlar çok önemli şeyler, hayatın gerçeklerini görüyorlar." ifadesini kullandı.

Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'na katılan lise öğrencilerinin ürettiği ahşap oyuncaklar ilgi görüyor
Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'na katılan lise öğrencilerinin ürettiği ahşap oyuncaklar ilgi görüyor
Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'na katılan lise öğrencilerinin ürettiği ahşap oyuncaklar ilgi görüyor
Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'na katılan lise öğrencilerinin ürettiği ahşap oyuncaklar ilgi görüyor

Sevim Yıldız, Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'na katılan lise öğrencilerinin ürettiği ahşap oyuncaklar ilgi görüyor - Son Dakika


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