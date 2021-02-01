"Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması"na başvurular başladı - Son Dakika

"Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması"na başvurular başladı

01.02.2021 12:47

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen, "Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması"nın başvuruları alınmaya başladı.

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen, "Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması"nın başvuruları alınmaya başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Pınar firması tarafından çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın teması, "Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum" olarak belirlendi.

Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya ve Azerbaycan'da yaşayan 6-14 yaşındaki çocuklar, yaptıkları resimleri www.pinar.com.tr web sitesinden yükleyerek ve kargo yoluyla göndererek, yarışmaya katılabilecek.

"1981'den bu yana çocukların hayallerine ortak oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, çocukların özgüven ve sezgileriyle sanatsal yönlerinin gelişimini olumlu etkileyen resim sanatının gücüne ve etkisine inandıklarını aktararak, "Bu yaklaşımla ülkemizin en uzun soluklu ve en geniş katılımlı resim yarışmasını düzenleyerek, 1981'den bu yana çocuklarımızın hayallerine ortak oluyoruz. Çocukların duygu, düşünce ve beklentilerini özgürce ifade edebilmelerine zemin hazırlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yiğitbaşı, yarışmanın konusunu 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışmasına katılan resimlerin, Anadolu Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan, 'Sosyolojik Araştırma Raporu'nun sonuçlarından elde edilen veriler ışığında belirlendiğini aktardı.

Özel eğitim ve uygulama okullarında eğitim gören çocukların resimlerinin, jüri tarafından ayrı bir kategoride değerlendirildiğine işaret eden Yiğitbaşı, şu görüşlere yer verdi:

"Bu sayede son 5 yıldır aktif olarak yürüttüğümüz Özel Eğitim ve Uygulama Okulları kategorisinde, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların hayallerini resmetmesine olanak sağlıyoruz. Yarışmaya katılan tüm eserleri, her yıl Türkiye'de resim sanatına gönül vermiş Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde, Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara gibi birbirinden değerli jüri üyeleri değerlendiriyor."

Pandemi nedeniyle online ortama taşınan yarışmaya, 2 Nisan'a kadar başvurular alınacak. Mayıs ayında yapılacak jüri değerlendirmeleri sonucu, 10 öğrenci tablet ve 20 öğrenci de profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle ödüllendirilecek. Üç öğrenci ise Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi olacak.

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların katıldığı kategorinin kazananlarından birine, 2 yarışmacıya da profesyonel resim malzemeleri ve çantası hediye edilecek.

Kazananların eserleri, www.pinar.com.tr web sitesi üzerinden 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Sanal Sergisi başlığı altında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Azerbaycan, Türkiye, Almanya, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ne kendi canını düşündü ne de çevredekilerin! Şehir magandasının tehlikeli yolculuğu kamerada Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Metroda Chucky kostümlü sosyal deney! Kadınlara yönelik tacizde farkındalık oluşturmak istendi Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı 16 yaşındaki bir genç, polis kılığına girerek Navalny protestolarında görev yapan polislerin arasına sızdı
Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi sürüyor! DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı tutuklandı Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi sürüyor! DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı tutuklandı         
12:43
Kansere yakalandığı için kariyerini kaybeden vücut geliştirmeci, şimdi de bacağını kaybetmek üzere Kansere yakalandığı için kariyerini kaybeden vücut geliştirmeci, şimdi de bacağını kaybetmek üzere         
12:13
Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi         
12:07
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak         
11:33
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi         
11:15
Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi         
11:13
50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı 50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı         
11:11
Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi         
10:42
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum         
07:50
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 13:02:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması"na başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei