Son Dakika Haberleri: Uluslararası Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji Kongresi Düzenlendi

Uluslararası Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji Kongresi Düzenlendi

18 dakika önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Araban Meslek Yüksekokulu tarafından Uluslararası Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji Kongresi düzenlendi.

Uluslararası Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji Kongresi Düzenlendi, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Araban Meslek Yüksekokulu tarafından Uluslararası Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji Kongresi düzenlendi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, toprağın gelecek nesillere sağlıklı devredilmesi gerektiğini ifade etti.

Gaziantep'in gastronomi şehri olduğuna değinen Gür, bunun için de toprağın bahşettiği güzel, kaliteli ürünler olması gerektiğini kaydetti. Bu kapsamda iyi topraklarda, korunmuş analizlerle güzel ürünlerin vazgeçilmez olduğunu belirten Rektör Gür, "Eğer kendi tarımsal üretiminizi yapamıyorsanız dünyanın en zengini olmanız da bir anlam ifade etmiyor. O yüzden bize düşen, bir taraftan tarımsal üretimdeki doğru yönetimle toprağı korumak, tohumlarımıza sahip çıkmak." ifadelerini kullandı.

GAP Sertifikasyon Müdürü Mehmet Yaşar ise iyi tarım ve organik tarım uygulamalarıyla ilgili bir sunum yaptı.

Türkiye'de 79 bin üreticinin iyi tarım yaptığını kaydeden Yaşar, iyi tarım uygulamalarının insan ve çevre sağlığına duyarlı, izlenebilir ve sürdürülebilir tarım modeli olduğunu aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:34 Kaynak: AA

Araban, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te Muhtarlık Kavgasında Silahlar Konuştu: 3 Ölü, 1 Yaralı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kapıları Kapattı Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Okullar 2 Gün Tatil Edildi Rusya'nın En Zengin İş Kadınlarından Olan Fileva, Özel Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 17:52:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji Kongresi Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]