Son Dakika Haberleri: Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası - Edirne

Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası - Edirne

11 dakika önce

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası tamamlandı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna ve Makedonya'dan 308 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde dereceye giren yüzücüler, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:00 Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Edirne, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MasterChef'ten Survivor'a Giden Hakan Kanık'ın Güneşten Derisi Yandı Türkiye Kart Resmen Açıklandı! 2 İlde Pilot Uygulama Başlıyor

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 Yaşındaki Meliha Teyze İle Bir Araya Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 23:11:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası - Edirne
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]