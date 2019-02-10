Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası - Edirne
11 dakika önce
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye
Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne
Cup Yüzme Şampiyonası tamamlandı.
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan
, Rusya
, Kosova
, Bosna Hersek
, Ukrayna
ve Makedonya
'dan 308 sporcu katıldı.
Organizasyonun son gününde dereceye giren yüzücüler, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:00 Kaynak: AA
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