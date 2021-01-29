Ümit milli futbolcu Kerem Atakan Kesgin: "Genç futbolcularının çok yetenekli olduğu bir ülkeyiz" - Son Dakika

Ümit milli futbolcu Kerem Atakan Kesgin: "Genç futbolcularının çok yetenekli olduğu bir ülkeyiz"

29.01.2021 11:33
Ümit milli futbolcu Kerem Atakan Kesgin:

Ümit Milli Takım ve Demir Grup Sivassporlu futbolcu Kerem Atakan Kesgin, 15 Yaş Altı Milli Takımı'ndan bu yana ay-yıldızlı formayı giydiğini ve Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde çok yetenekli oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Ümit Milli Takım ve Demir Grup Sivassporlu futbolcu Kerem Atakan Kesgin, 15 Yaş Altı Milli Takımı'ndan bu yana ay-yıldızlı formayı giydiğini ve Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde çok yetenekli oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Kerem Atakan, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ümit Milli Takım'ın antrenmanı öncesinde AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarına ciddi bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden 20 yaşındaki genç futbolcu, "Ümit Milli Takım olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak için buradayız. Yeni bir kadroyuz. Kendimize güveniyoruz, yeni bir jenerasyon olarak burada toplandık. Çok yetenekli bir takımız. Bu yeteneğimizi artık sahaya yansıtıp Ümit Milli Takımı iyi noktalara getirmek istiyoruz. Ümit Milli Takım'daki başarımız ve kendimizi göstermemiz bizlere A Milli Takım yolunu da açacaktır. Başarmaya geldik, başarmak için buradayız. Terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Türk Milli Takımı'nın hakkını vereceğiz." şeklinde konuştu.

15 Yaş Altı Milli Takımı'ndan bu yana milli takımlara davet edildiğini hatırlatan Kerem, "Genç futbolcularının çok yetenekli olduğu bir ülkeyiz. Yetenekli bir kadro olarak toplandık. Ama bunu sahaya yansıtmak, birlikte oynamak, birlikte mücadele etmek de çok önemli. Bunu yapmak için buradayız. Burada çalışarak, hocalarımızın da istediklerini yaparak daha iyi bir hale gelmek istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

"Rıza hocamın bana güvendiğini biliyorum"

Demir Grup Sivasspor'un ilk yarıdaki durumunu da değerlendiren genç futbolcu şöyle konuştu:

"Takım olarak ilk yarıyı çok istediğimiz gibi bitiremedik ama sonuçta bizim için lig yeni başladı gibi. Çok fazla maç oynadık, UEFA Avrupa Ligi olsun, kupa olsun, yoğun bir tempodaydık ama şu an daha iyi bir durumdayız. Rıza hocamın bana güvendiğini biliyorum. Bana şans verdiği sürece takımım adına elimden geleni yapmak istiyorum. İkinci yarı taraftarlarımıza daha iyi bir Sivasspor izlettireceğiz."

"Türkiye'yi Avrupa'da gururlandırmak istiyorum"

Kariyer hedeflerinden de bahseden Kerem Atakan Kesgin, "Öncelikle hedefim Süper Lig'in önemli isimlerinden biri olmak. Ardından A Milli Takım formasını terletmek daha sonra da Türkiye'yi Avrupa'da gururlandırmak istiyorum. Her futbolcunun isteyeceği gibi... Bunu da daha çok çalışarak, daha iyi konsantre olarak ve planlarımı bu doğrultuda yaparak gerçekleştirmek istiyorum. Umarım her şey istediğim gibi gider ve ben de A Milli Takım formasını giyerim ve Avrupa'da Türkiye'yi gururla temsil ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu beğendiği liglerle ilgili olarak ise, "Premier Lig ve La Liga. Daha çok Premier Lig'e sempatim var. Umarım her şey istediğim gibi gider ve bir gün Premier Lig'de oynarım." açıklamasını yaptı.

Kerem Atakan Kesgin, Milli Takım, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümit milli futbolcu Kerem Atakan Kesgin: 'Genç futbolcularının çok yetenekli olduğu bir ülkeyiz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı         
11:45
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Heyecanına yenik düşen CHP'li vekil, yanında getirdiği yumurtaları Meclis kürsüsünde kırdı Heyecanına yenik düşen CHP'li vekil, yanında getirdiği yumurtaları Meclis kürsüsünde kırdı         
11:14
Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor         
11:01
Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım         
11:01
Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti         
10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı         
10:04
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 11:58:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümit milli futbolcu Kerem Atakan Kesgin: "Genç futbolcularının çok yetenekli olduğu bir ülkeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei