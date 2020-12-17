Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı - Son Dakika

Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı

17.12.2020 22:49

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, konuk olduğu programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İmamoğlu'nun kendisine büyük bir terbiyesizlik yaptığını ve buna rağmen kendisini desteklediğini söyleyen Özdağ, "Bu terbiyesizliği kamuoyu ile paylaşmayacağım" dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan " Jülide Ateş'le 40" programının bu haftaki konuğu İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ oldu.

İhraç sürecinden, FETÖ'cü olmakla suçladığı Buğra Kavuncu'ya kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

"BANA BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPMASINA RAĞMEN İKİ SEÇİMDE DE DESTEKLEDİM"

Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Kavuncu ile ilgili sözlerini hatırlatan Jülide Ateş, Ümit Özdağ'a "İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Özdağ, "Ekrem İmamoğlu'yu bana karşı yaptığı büyük bir terbiyesizliğe rağmen destekledim. Kendisi de seçim sürecini iyi yönetti. Fakat Türkiye'nin güvenliği, devlet güvenliği, terör ile mücadele, istihbarat konularında bilgisi yoktur. Şu anda nöbetçi cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkıyor. Bence İstanbul Belediye Başkanlığı'na odaklansa ve kendi partisinin işleriyle uğraşsa daha başarılı olacak. İmamoğlu, İYİ Parti'ye katılmadan bir hafta önce Bahadır Erdem'i ziyaret ederek Nutuk hediye etmiş. Kendisine acilen tavsiye ediyorum; İYİ Parti'ye katılanlara Nutuk hediye edeceğine Canan Kaftancıoğlu'na hediye etsin" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü iddiasında bulunduğu İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim gerçekten yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğum, tanımaktan da keyif aldığım, farklı siyasi partilerde olsak da gerçekten dünyaya ve ülkemize aynı pencereden büyük oranda bakabildiğim bir insanla tanışmış olmanın büyük keyfini yaşadım. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e bana böyle bir siyasi yoldaş verdikleri için teşekkür bile ettim birkaç kez. Böyle iyi insanlar bazen iftiraya uğrarlar. Siyasette bu var. İnanın ben uğradığım iftira sayısını unuttum. Nelere benzetilmedim ki? Bunu dönem dönem kendi partimden insanlardan da yaşadım farklı zaman dilimlerinde. Onun için Buğra beye hiç üzülmemesini söyledim. Zaten 'Hiç üzülmedim, kendimi biliyorum' dedi. Çok düzgün, karakterli bir siyaset yapma anlayışı olan bir dostumuz. Hukuki mücadelesini vereceği konusunda kararlılık gösteriyor. Allah herkesi iftiradan korusun"

Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı

Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek kupada yoluna devam etti Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüsü Avrupa Konseyi'nde kaptığı ortaya çıktı Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'a olan özlemini anlattı! Yürek yakan sözler Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın bu anlattıklarını daha önce hiç duymadınız: Babamın ardiyesinde çok çalıştım Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın bu anlattıklarını daha önce hiç duymadınız: Babamın ardiyesinde çok çalıştım         
22:55
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi         
22:04
Beşiktaşlı Rosier, futbol kariyerinin ilk golünü attı Beşiktaşlı Rosier, futbol kariyerinin ilk golünü attı         
21:43
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Şırnak'ta HDP'li grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı Şırnak'ta HDP'li grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı         
18:59
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 23:11:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei