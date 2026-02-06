Ümit Özdağ'dan Hatay Ziyareti

Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(HATAY) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle Hatay Barosu'nu ve Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle Başkanlık Divanı Üyesi Esmaül Hüsna Aslan ve İl Başkanı Serhat Tabanca ile birlikte Hatay Barosu'nu ziyaret etti. Özdağ ziyarette, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Hatay Barosu Başkanı Hatay Tut ile bir araya geldi.

Tut, depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen acısı dinmediğini, yaraların hala sarılamadığını, gerçek sorumluların hala hesap vermediğini belirterek, "6 Şubat 2023'te başta Hatay olmak üzere 11 ilimizi yerle bir eden, 81 ilimizi yasa boğan depremler; yalnızca on binlerce yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmamış, aynı zamanda devletin afetlere hazırlık kapasitesini, kriz yönetimini ve deprem sonrasında izlenen politikaları da tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir. Aradan geçen üç yıla rağmen bu tablo ne yazık ki değişmemiştir" dedi.

"Isınma sorunu, karanlıkta kalan konteynerler, temel yaşam ihtiyaçlarının dahi karşılanamıyor"

Resmi rakamlara göre 53 bin 537 insanın toprağa verildiğini hatırlatan Tut, şöyle devam etti:

"Ancak bugün gelinen noktada kaybettiklerimizin yasını tutmak bir yana, hayatta kalanlar için yaşam koşulları hala bir mücadeleye, hatta çoğu zaman bir hayatta kalma savaşına dönüşmüş durumdadır."

Depremin üzerinden üç yıl geçmiş olmasına rağmen başta Hatay olmak üzere depremden en ağır şekilde etkilenen şehirler hala tam anlamıyla ayağa kaldırılamamıştır. Bir yıl içinde teslim edileceği defalarca açıklanan kalıcı konutların çok büyük bir kısmı hala teslim edilememiş, onbinlerce vatandaşımız konteyner kentlerde, geçici ve sağlıksız koşullarda yaşamaya mahkum edilmiştir. Konteyner kentler, artık geçici bir çözüm olmaktan çıkmış; depremzedeler için kalıcı bir mağduriyet alanına dönüşmüştür. Özellikle bu soğuk kış günlerinde, sık sık yaşanan elektrik kesintileri, konteynerlerde yaşamı dayanılmaz hale getirmektedir. Isınma sorunu, karanlıkta kalan konteynerler, temel yaşam ihtiyaçlarının dahi karşılanamaması; depremzedelerin insan onuruna yakışır koşullarda yaşama hakkının açıkça ihlal edildiğini göstermektedir. Kurası çekildiği iddia edilen evler henüz tamamlanmamıştır."

"Yurttaşlarımız ne kadar borçlandırılacağını bilmemektedir"

Tut, deprem sonrası rezerv alan ilan edilen bölgelerde yaşayan vatandaşların ayrı bir mağduriyet yaşadığına dikkat çekerek, "Depremden önce kendi mülklerinde, yılların emeğiyle edinilmiş evlerinde yaşayan Hataylılar; bugün 80–90 metrekarelik konutlara mahküm edilmekte, yaşam alanları keyfi ve tek taraflı biçimde küçültülmektedir. Bu durum yalnızca fiziki bir daralma değil, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkının ve yaşam biçiminin açıkça ihlalidir" dedi.

Rezerv alanı kapsamında hak sahibi yapılan vatandaşlar için borçlandırma işlemleri dahi hala netleştirilmediğini söyleyen Tut, "Yurttaşlarımız ne kadar borçlandırılacağını bilmemektedir. Bedeli belirsiz bir borcun altına sokulması hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Belirsizlik, şeffaflıktan uzak uygulamalar ve dayatmalar; depremzedeleri bir kez daha mağdur etmekte, geleceğini planlayamaz hale getirmektedir. Rezerv alan uygulamaları bu haliyle bir çözüm değil, yeni ve derin bir mağduriyet alanı yaratmaktadır" ifadelerini kullandı.

Depremde Hatay'da yaşamını yitiren 60 avukatın isimlerini anarak konuşmasına başlayan TBB Başkanı Erinç Sağkan, "Onlar birer sayıdan ibaret değillerdi. İsimleri var, adları var ve unutturmayacağız. Ebeveynler, anne babaydılar. Çocukları vardı. Gelecekleri vardı. Önlerinde yaşayacakları çok uzun yıllar vardı. Hatay'da, burada. Başta Hataylı olmak üzere Türkiye'deki tüm yurttaşlarımızın adalete erişimlerinde, hak arama özgürlüklerinin kullanımında, onların yanında yer alıp savunmayı temsil edeceklerdi. Bu hakları ellerinden alındı" dedi.

6 Şubat depremlerinden hemen sonra doğal afetleri felakete çevirenin insan unsuru olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Tüm kamuoyu, siyaset kurumu da dahil olmak üzere bunda mutabıktık ve bunun bir daha yaşanmaması için en önemli olanın istisnasız tüm sorumluların yargı önünde cezalandırılması olması da hepimizin kabulü dahilindeydi. Ancak bugün baktığımızda durumundayım. Eğer 6 Şubat depremlerinde 50 binin üzerinde yurttaşımızın yaşam hakkı başta olmak üzere bu kadar ağır ihlallere sebebiyet verenlerin göz göre göre bir cezalandırmama pratiğine koşmaları sağlanırsa, maalesef bu ağır afetlerin bir felakete dönüşmesinin sonuncusu 6 Şubat olmayacaktır. Bunu hatırlatmak bizlerin vazifesidir. O nedenle buradan tekrar başta Hatay olmak üzere deprem bölgesinden etkilenen illerimizde yürümekte olan deprem yargılamalarına hassasiyetle dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyorum. 3 yıldır deprem bölgesinde barolarımızla ve meslektaşlarımızla birlikte bir hak mücadelesi yürütüyoruz."

Hatay Barosu ziyaretinin ardından Özdağ ile beraberindeki Zafer Partisi heyeti, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Özdağ ziyarette Birlik Başkanı Aziz Fatih Yılmaz ile bir araya geldi.