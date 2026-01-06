Ümit Özdağ TÜSİAD'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Ümit Özdağ TÜSİAD'ı Ziyaret Etti

06.01.2026 20:12
Ümit Özdağ, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Türkiye'nin kalkınması üzerine görüşmeler yaptı.

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret ederek TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Programı kapsamında beraberindeki partilileriyle birlikte  Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki TÜSİAD'lı yetkililerle bir araya geldi.

Özdağ ziyarette Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için atılması gereken adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

