UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: "Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz" - Son Dakika
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UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: "Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz"

27.05.2022 11:12

UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: "Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz"ESKİŞEHİR Eskişehir'de yaklaşık 150 UMKE 15'inci bölge gönüllüsünün katıldığı çok yaralanmalı trafik kazası ve enkaz durumlarına yönelik tatbikatı gerçeği aratmadı.

UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: "Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz"

ESKİŞEHİR Eskişehir'de yaklaşık 150 UMKE 15'inci bölge gönüllüsünün katıldığı çok yaralanmalı trafik kazası ve enkaz durumlarına yönelik tatbikatı gerçeği aratmadı.

Sivrihisar'ın Kaymaz Mahallesi'nde bir araya gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 15'inci bölge ekipleri eğitim ve tatbikat kampı kurdu. Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik'ten gelen yaklaşık 150 UMKE gönüllüsü, 3 gün süren tatbikatlarda olay anında karşılaşabilecekleri her türlü duruma karşı hazırlık yaptı. Ekiplere yeni katılan gönüllülerin olası bir doğal afet durumunda olay yerine tecrübeli şekilde gitmesini amaçlayan tatbikatta, çok yaralanmalı trafik kazası ve enkaz alanları hazırlandı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk triyajın ardından çoklu trafik kazası ve enkaz çalışmalarını gerçekleştirdi. Olay kurgusu ve yaklaşımı açısından gerçeği aratmayan tatbikatta, UMKE'ye yeni katılan onlarca gönüllü tecrübe kazanmış oldu.

"Ekiplerimiz sahada en iyi şekilde vakalara yaklaşmayı öğreniyorlar"

Eğitim ve tatbikat kampıyla ilgili konuşan UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez, yapılan çalışmanın ekipler için sahada büyük tecrübe olacağını belirtti. Tatbikatın özellikle yeni katılan gönüllülerin gerçek olaylarda sahaya tecrübeli şekilde girmesinde büyük önem taşıdığını belirten Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım işçilerini taşıyan bir araç devrilmiş. Olay yerine gelen öncü ekiplerle gelinerek triyajı yapıldı. Olay anında da ekipler çağırılarak müdahaleleri yapılmıştır. Hastaneye sevk sağlanmıştır. Enkaz çalışmamızda da, bildiğiniz üzere yurdumuz deprem bölgesinde yer alıyor. Süre içerisinde yer yer depremlere maruz kalabiliyoruz. Bunun için de ekiplerimiz, böyle durumlarda neyle karşılaşacaklarını senaryo gereği de olsa öğrenip sahada en iyi şekilde vakalara yaklaşmayı öğreniyorlar. Bu eğitimlerin faydasını sahalarda görüyoruz. Biliyorsunuz ki, yakın zamanlarda Elazığ depremi olsun, İzmir depremi olsun birçok vaka ve travma ile karşılaştı ülkemiz. Tabi biz burada eğitimlerle afet bilincini arkadaşlarımıza daha iyi öğreterek, sahada neyle karşılaşacaklarını göstererek, daha uygun ve düzen bir şekilde vakaya yaklaşımı ve müdahaleyi pekiştirmelerini sağlıyoruz."

UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz
UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz
UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz
UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz
UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz
UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz
UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz
UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz
UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz
UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz
UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz
UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz
UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz
UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz
UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz

YORUMLAR
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UMKE'DEN GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM VE KAZA TATBİKATI UMKE'DEN GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM VE KAZA TATBİKATI 15 ekip, 60 kişi ile sahada çalışıyorlar 15 ekip, 60 kişi ile sahada çalışıyorlar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: 'Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: "Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz" - Son Dakika
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