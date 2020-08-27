Umman Sultanı Al Said, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüştü.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Sultan Al Said, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu başkent Muskat'ta makamında kabul etti.

Kabulde, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ortak öneme sahip konular görüşüldü.

Pompeo'nun Umman'ı ziyareti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması üzerine başladığı Orta Doğu turu çerçevesinde gerçekleşti.

İsrail-BAE normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk kez resmi bir şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.