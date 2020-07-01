Ümraniye Belediyesi artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti

Ümraniye Belediyesi artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti Dünya genelinde can kaybına neden olan koronavirüs salgınıyla Türkiye'nin de mücadelesi devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti

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İSTANBUL - Dünya genelinde can kaybına neden olan koronavirüs salgınıyla Türkiye'nin de mücadelesi devam ediyor. İlk vakanın açıklandığı tarihten bu yana Ümraniye Belediyesine bağlı ekipler dezenfektan ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım temizliğe katıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Ümraniye Belediyesi ekiplerinin sokak sokak, cadde cadde dezenfektan ve temizlik işlemleri devam ediyor. Esenevler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi'ni baştan aşağıya dezenfekte etmek için bir araya gelen Ümraniye Belediyesi Temizlik Dairesi ekiplerine Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da eşlik etti. Temizlik için tulumu giyip süpürgeyi eline alan Yıldırım, temizlik personeliyle birlikte caddeyi baştan sona kadar temizledi.

Yıldırım artan koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti

Temizlik ve dezenfektan işlemlerine katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gecenin bu saatinde Ümraniye caddelerinde biliyorsunuz virüs bitmedi sabunlu suyla yıkıyoruz. Hijyene dikkat, maskeye dikkat ve mesafeye dikkat diyoruz. Virüse karşı böyle kendimizi korursak inşallah eskisinden daha iyi olacağız. Ayrıca Ümraniye halkı da çekirdek kabuğunu, sigara izmaritini çöp kutusuna atarak daha temiz bir Ümraniye'nin var olmasına katkı sağlayacak." İfadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:43 Kaynak: İHA

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