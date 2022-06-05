Ümraniye'de çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Ümraniye'de çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü

05.06.2022 07:13

Ümraniye'de çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü Ümraniye'de aşırı hızlı otomobil sürücüsü caddeden çıkan otomobile çarptı.

Ümraniye'de çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL - Ümraniye'de aşırı hızlı otomobil sürücüsü caddeden çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller metrelerce ileri fırladı. Kaza yapan otomobiller park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 05: 00 sıralarında Ümraniye Natayolu ve Acı su Caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye gör,e sürücüsünün kimliği henüz belirleyendeysen 34 DSE 593 plakalı BMW marka otomobil Natayolu Caddesi'nde süratli bir şekilde seyir halindeyken, Acısu Caddesi'nde seyir halimde olan ve 2 caddenin kesiştiği noktada 17 GA 445 plakalı Peugeot marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası Acısu Caddesi'nden çıkan otomobil Natayolu Caddesi'nde metrelerce ileriye savruldu. Kaza sonrası otomobiller park halimde bulunan 3 otomobile çarparak durabildi. Park halinde bulunan otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların olayı 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin olay yerinde yapılması sonrası yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. Kazanın görgü tanığı Yusuf Yalçınkaya, "Sabah namazından çıktık. Pastanede kahvaltı yapacaktık. Bu sokağa geldiğimde bir araç sollama yaptı, sollama yapan araç, diğer araçla kafa kafaya çarpıştı. Fırından su almak için koştum, ihtiyaçları olur diye. Fırıncı dükkanı kapatınca koşarak geldik. Baktık içerde sıkışan var. Ambulansı ve itfaiyeyi aradık. Polis ve çekici geldi daha sonra daha sonra yaralılar çıkarıldı. Yaralıların durumunun bilinci açıktı ama alkollü olduğu belliydi. Sağlık durumu iyiydi, konuşuyordu." dedi.

Ümraniye'de çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü
Ümraniye'de çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü
Ümraniye'de çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü
Ümraniye'de çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü

YORUMLAR
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Ümraniye'de kazanın ardından park halindeki otomobiller yer değiştirdi: 2 yaralı Ümraniye'de kazanın ardından park halindeki otomobiller yer değiştirdi: 2 yaralı Japon firmaların toplam araç üretimi nisanda yüzde 20,1 düştü Japon firmaların toplam araç üretimi nisanda yüzde 20,1 düştü
Kaynak: İHA

Ümraniye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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