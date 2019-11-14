Ümraniye'de dev ekranda milli maç keyfi

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi, milli coşkuyu birlikte yaşatmak için A Milli takımın İzlanda ile oynadığı milli maçı dev ekranda yayınladı. Maçı izleyen vatandaşlar Türk Bayrakları ile Milli Takım'a destek verdi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi evinde İzlanda ile karşılaşan A Millilerimizin maç heyecanı Ümraniye Santral Park Meydanı'nda kurulan dev ekranlara taşındı. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile Milli Takım'a destek verdi.

Milli takımın maç heyecanını Ümraniyeli vatandaşlar ile paylaşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım," En önemli maçlardan biri İnşallah yeneceğiz. Yağmura rağmen vatandaşlarımız alanda maçı izlemeye geldiler. Bizler de burada hep birlikte maçı izlemek için büyük dev ekran koyduk. Vatandaşlarımızla birlikte burada milli maçımızı izleyeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren sosyal faaliyetlere önem vermeye gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de gençlerimizle, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz." diye konuştu.

Oynanan Türkiye ve İzlanda maçını yoğun yağmur yağmasına rağmen Ümraniyeli vatandaşlar coşkulu bir şekilde Türkiye'ye destek vererek izlediler.

Mücadelenin huzur içinde izlenmesi için ise polis ekipleri güvenlik tedbirleri aldı.