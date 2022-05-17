Ümraniye'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı - Son Dakika
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Ümraniye'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı

17.05.2022 23:51
Ümraniye'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı

Ümraniye'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobil yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı.

Ümraniye'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı

İSTANBUL - Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobil yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Ümraniye Çamlıca bağlantı yolunda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne yönüne seyir halinde olan Deniz Gündüz hakimiyetindeki 34 JK 2756 plaka beyaz renkteki Ford Fiesta marka otomobil kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan bariyerlere aşırı hız nedeniyle ok gibi saplandı. Bariyerlere saplanan otomobil çarpma hızının etkisiyle hurdaya dönerken yaralı sürücü araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü Deniz Gündüz'ü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulans ile bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi. Öte yandan kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafil yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Ümraniye'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı
Ümraniye'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı
Ümraniye'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı
Ümraniye'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı
Ümraniye'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı
Ümraniye'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı
Ümraniye'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı

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ATAŞEHİR'DE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI ATAŞEHİR'DE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI Bariyere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı Bariyere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı - Son Dakika


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