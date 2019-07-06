Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor'da transfer
Son Dakika Spor Haber

Ümraniyespor'da transfer

34 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Kırşehir Belediyespor'dan Ali Han Tunçer'i transfer etti.

Ümraniyespor'da transfer, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Kırşehir Belediyespor'dan Ali Han Tunçer'i transfer etti.
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, TFF 3. Lig temsilcisi Kırşehirspor Belediyespor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ali Han Tunçer, geçen sezon Kırşehir Belediyespor'la 16 maçta 6 gol kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:15 Kaynak: AA
Kırşehir, Ali Han, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


BB Erzurumspor, Aykut Demir'le anlaştı Stefano Okaka, Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı! Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın Beşiktaş, Arsenal'in Japon golcüsü Takuma Asano'ya gözünü dikti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 18:49:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor'da transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]