Ümraniyespor'da transfer
34 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Kırşehir Belediyespor'dan Ali Han Tunçer'i transfer etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:15 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Kırşehir
Belediyespor'dan Ali Han
Tunçer'i transfer etti.
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, TFF 3. Lig temsilcisi Kırşehirspor
Belediyespor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ali Han Tunçer, geçen sezon Kırşehir Belediyespor'la 16 maçta 6 gol kaydetti.
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