Ümraniyespor maçının ardından

Jorge Jesus: Henüz ligin başındayız, çok fazla maç var

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, lige galibiyetle başlamak istediklerini kaydederek, "Ama bugün rakibimizin de hakkını vermek gerekiyor. İlk yarıya 2-1 girsek de ilk yarı boyunca zorluk çıkarttılar. İkinci yarıya daha iyi başladık. 3-1 yapabilecek pozisyonlar yakaladık ama rakibimiz beraberliği ve sonra öne geçiren golü yakaladı. Takımım maçı çevirebileceğine inandı. Oyuna sonradan girenler maçı çevirebileceklerini inandılar. İstediğimiz galibiyete ulaşamadık. Henüz ligin başındayız, çok fazla maç var. Eleme usulü turnuva değil. Bugün bazı oyuncular Avrupa maçımızdan dolayı çok fit değildi" dedi.

"TRANSFER PENCERESİNİN SON DÖNEMİNDE FIRSAT ÇIKARSA İYİ BİR İSMİ KADROMUZA KATACAĞIZ"

Jorge Jesus, Başkan Ali Koç'un karşılaşma sonrasında "Bu bir yol kazasıydı" şeklindeki açıklaması ve forvet transferi ile ilgili yöneltilen soruya, "Başkanımız takımına inanıyor. Bu sonuç benim için futbolun parçası. Her zaman kazanamazsınız. Bu sezon ilk mağlubiyeti Dinamo Kiev karşısında aldık. Bu maçı kazanamadık ama beraberlikle ayrıldık. Dünyadaki her takım çok fazla gol atan forvet ister. Çok gol atan iyi forvetler pahalı ve Avrupa'nın en önemli liglerinde oynuyorlar. Dolayısıyla kolay değil bir anda getirip her şeyi çözmesini beklemek. Transfer penceresinin sonuna doğru fırsat çıkarsa iyi bir ismi kadromuza katmak istiyoruz. O dönem daha doğru bir zaman. Elimdeki oyunculardan memnunum" diye cevap verdi.

"KURALLAR STRATEJİYİ ETKİLİYOR"

Türk oyuncu oynatma kurallarıyla konuşan Jesus, "Stratejik olarak bu kural bizi etkiliyor, herkes için geçerli. Sahada en az 3 Türk oyuncunuzun olması gerekiyor. Değişiklik yaparken de bunları düşünmeniz gerekiyor. Bu stratejiyi etkileyebiliyor. Tercihleri karmaşık hale getiriyor. Bu ülkenin kuralları bu, uymam gerekiyor. Ben daha önce Portekiz Ligi'nde çalıştığımda böyle bir kural yoktu. İstediğiniz kadar yabancıyla oynayabiliyordunuz" şeklinde konuştu.

"DERİN BİR KADROYA İHTİYACIMIZ VAR"

Tecrübeli teknik adam, transfer politikasıyla ilgili olarak ise "Yaklaşık 8 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. O andan itibaren antrenmanlarda oyuncuları daha iyi tanıyoruz. Takımdan ayrılan oyuncular oldu. Min-jae sonrası stoper arayışına girdik. Şu anda ligin başındayız, önümüzdeki seneyi konuşmak doğru değil. Ben maç maç bakıyorum. Biz elimizden geldiğince hem Türkiye hem Avrupa da başarılı olmak istiyoruz. Fenerbahçe'de çift kulvarda yarıştığınız zaman derin kadro olması gerekiyor. Avrupa da Fenerbahçe'nin hep olması lazım. Avrupa sıralamasında yukarılara çıkmalı. Sadece 11 oyuncunuzun olmaması lazım, rotasyon yapabilmeniz lazım. Bu maçta kadroda bazı değişiklikler yaptık, perşembe de bazı değişiklikler yapmamız gerekecek" dedi.

RECEP UÇAR: TARİHİ BİR GÜNDÜ

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, tarihi bir gün olduğuna değinerek, "Süper Lig'de ilk maçımızdı. O yönden bizim için değerli bir maçtı. Benim kendi ve oyucularım adına özel bir maçtı. Teknik direktör olarak ilk defa Süper Lig'de yer aldım. Geçen seneden 5 oyuncumuz, toplamda 7 tanede oyuncumuz ilk defa yer aldı. Özel bir gündü. Sevinsem mi üzülsem mi düşündüğüm bir maç. Biz buraya sadece kendi oyunumuzu oynamak için geldik. Bunu birçok insanın beklentisi belki Ümraniyespor Kadıköy'e gittiğinde savunma yapıp kontrayla gol arayacaktı. Bizim amacımız tamamen farklıydı. Bunu birinci dakikada sinyalini verdik, Geraldo'nun pozisyonunda. Maalesef 17. dakikada bizim Glumac'ın dışarıda olduğu bölümde kornerden oluşan penaltı sonrası gol bizi etkiledi. Sonrasında oyundan düşmedik. Oyun olarak ciddi pozisyonlar ürettik. Duran toplardan açıkçası Fenerbahçe'yi analiz etmiştik. Duran toptan bulduğumuz gol ve girdiğimiz pozisyonlar vardı. Uzatmalarda gol yedik. Duran topun devamını almamıza rağmen geçiş golü yedik. Kadıköy'de devre arası 2-1 girmek zordur. İkinci yarı kendi oyunumuzu oynamak için çıktık. Maçın genelinden memnunum ama ikinci yarının ilk 20 dakikasından memnun değilim. Biraz futbol şansı bizden yana oldu. Sonrasında duran toptan bulduğumuz gol ve yine gol aramaya devam ettik. 73'te öne geçtik, son dakikalara kadarda koruduk. Uzatmada yediğimiz golle buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Ciddi anlamda karakter koyan oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Çok zor bir fikstürümüz var. Antalyaspor, Adana Demirspor, Galatasaray ve Trabzon ile oynuyoruz. Oyunculardan beklentim kendi oyunu oynamaya çalışan, değer katan bir takım izlettirebilmek. Bunu kısmen izlenimini verdik. Aldığımız 1 puan sevindirici ama sevinsem mi üzülsem mi düşündüğüm bir maç. 1 puan alıp kapatıyoruz" dedi.

"OYUNUN YÖNÜNÜ DAHA ÇABUK DEĞİŞTİREBİLSEYDİK DAHA FARKLI YERE GİDEBİLİRDİ"

Uçar, oyun anlayışları ile ilgili olarak, "Bizim oyunumuz teknik direktör olarak oyunun her anlarıyla alakalı müdahale edebilirsek anca o şekilde başarabiliriz. Valentin ve Geraldo farklı oyuncular. Ben biraz o bölümlerde oyunun elimizden kaymayı düşündüğümde dinamizm getirmeye çalıştım. Oradan da 3-2'lik galibiyeti yakaladık. Fenerbahçe 9 tane maç yaptı buraya gelene kadar. Burada takımların hepsi bekleyerek oynadı, biz bekleyerek oynamadık. Kazanmak için oynadık. 90+2'de gol yiyen takım demoralize olur içeriye çekilir ama biz dördüncü golü arayan takımdık. Fenerbahçe diğer maçlara oranla Lincoln'ü daha ofansif oynatarak başladı. Fenerbahçe'nin en belirgin özelliği topun rakipte olduğu bölümlerde e ön taraf baskı yapan takım. Bu takımlar arkada boşluklar verebilirler. Önemli olan bunları kullanabilmek. Oyunun yönünü daha çabuk değiştirebilseydik oyun daha farklı yere gidebilirdi. Büyük takımlar böyle oynamak zorunda. Bizlerin gibi takımlarda bu baskılardan çıkıp bu alanları ne kadar değerlendirebilirse o kadar var olabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

"OYUNUMUZU GELİŞTİREBİLİRSEK BURADA VAR OLACAĞIZ"

Büyük bir camia olmadıklarına değinen Recep Uçar, "Geçen senede değildik. Ne camia ne taraftar ne ekonomik gücümüz var. Rakiplerle yarışabilecek seviyede değiliz. Yarışabileceğimiz tek yer saha. Oyunu geliştirebilirsek burada var olacağız. Bu oyunu geliştirerek her maçta her platformda tamamen kendi oyunumuzu oynayacağız" diye konuştu.