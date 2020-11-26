Umurlu Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Umurlu Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Umurlu Mahallesi'nde, uzun zamandır çalışma yapılmamış toz toprak içindeki 1092 Sokak'ta yol yapımı için kolları sıvadı. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda sokakta parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirildi.

Çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getiren Umurlu Mahallesi Muhtarı Soner Afşar, "Vatandaşlarımızın isteğine cevap vererek 1092 Sokak'a parke taşı döşeyen Efeler Belediyesi'ne ve başkanımız M. Fatih Atay'a çok teşekkür ederim. Uzun zamandır bu sokağımızda yol sorunumuz vardı. Bu ihtiyacı giderdikleri için çok memnunuz" diye konuştu. Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesi'nin mahallelerde yol yapım, bakım ve düzenleme çalışmalarına periyodik olarak devam edeceği bildirildi. - AYDIN