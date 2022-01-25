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Dijital asistan TOBi, müşterileriyle 81 bin kez iletişim kurdu - Son Dakika

Dijital asistan TOBi, müşterileriyle 81 bin kez iletişim kurdu

25.01.2022 10:08
Dijital asistan TOBi, müşterileriyle 81 bin kez iletişim kurdu

Vodafone, dijital asistanı TOBi'nin yaklaşık 6 aylık süreçte, Süper Uyumlu+ müşterileriyle toplam 81 bin kez iletişim kurduğunu açıkladı.

Vodafone, dijital asistanı TOBi'nin yaklaşık 6 aylık süreçte, Süper Uyumlu+ müşterileriyle toplam 81 bin kez iletişim kurduğunu açıkladı.

Ayarlanabilen tarife yapısıyla Vodafone Süper Uyumlu+ Tarife'nin kullanıcıları, şirketin Yapay Zeka tabanlı kişisel asistanı TOBi'den tarifenin içerik değiştirme özelliği hakkında danışmanlık alabiliyor. TOBi, yaklaşık 6 aylık süreçte, Süper Uyumlu+ müşterileriyle toplam 81 bin kez iletişim kurdu. Aralık 2021'de TOBi ile iletişime geçenlerin yüzde 88'i internet içeriği, yüzde 55'i dakika içeriği, yüzde 47'si ise SMS içeriği ile ilgili değişiklik yaptı. Müşterilerin yüzde 68'i internet içeriğini artırarak aşım yapmanın önüne geçerken, yüzde 32'si kullanmadığı SMS içeriğini azaltmayı tercih etti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone olarak, her zaman ürünlerimizi müşteri deneyimini merkeze alıp geliştirerek pazara yön vermeye devam ediyoruz. Bu anlayışla geliştirdiğimiz Süper Uyumlu+ Tarifemiz, ihtiyaca göre ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de ilk ve tek. Bu tarifeyi kullanan müşterilerimiz, değişen ihtiyaçları doğrultusunda tarife içeriklerini de Vodafone Yanımda üzerinden tek tıkla kolayca değiştirebiliyor. Böylece, müşterimiz tarifeye değil, tarifemiz müşteriye uyum sağlıyor. Süper Uyumlu+ Tarife'de Yapay Zeka tabanlı kişisel dijital asistan TOBi ile müşterilerimizin kullanımlarını takip edip onları ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirerek aşım yapmalarının ya da kullanmadıkları içerikler için para ödemelerinin önüne geçiyoruz. TOBi ile müşterilerimize telekom sektöründe alışık olduklarından farklı, dijital ve kişiselleştirilmiş bir tarife deneyimi yaşatıyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimize dijital dünyanın heyecan verici yeniliklerini sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TOBİ'DEN 4 FARKLI KONUDA BİLGİLENDİRME

TOBi'nin Süper Uyumlu+ Tarife kullanıcılarına 4 farklı konuda bilgilendirme yaptığını söyleyen Bakiler, "Müşteriyi genel anlamda bilgilendiren TOBi, tarifenin içerik değiştirme özelliği olduğu konusunda bilgi veriyor. TOBi, 'Hızlı gidiyorsun' uyarısıyla, GB, dakika, SMS kullanımlarının fazla olduğuna dikkat çekiyor ve kullanıcıya bir üst içerik seviyesine geçmesini öneriyor, geçemediği durumlarda ise ek paket öneriyor. TOBi'nin 'yüzde 70'ine ulaştın' uyarısı, GB, dakika, SMS haklarının yüzde 70'ine ulaşıldığı anlamına geliyor ve TOBi, kullanıcıya bir üst içerik seviyesine geçmesini öneriyor, geçemediği durumlarda ise ek paket öneriyor. TOBi, 'Daha az ödeyebilirsin' uyarısıyla da GB, dakika, SMS haklarının az kullanıldığı durumlarda, bir alt içerik seviyesine geçilmesini öneriyor. Böylece, kullanılmayan içeriklere para ödenmeyeceğini hatırlatıyor" bilgisini paylaştı.


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Yapay Zeka, Vodafone, Türkiye, SMS, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Dijital asistan TOBi, müşterileriyle 81 bin kez iletişim kurdu - Son Dakika
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