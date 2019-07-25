Son Dakika Haberleri: UNESCO Dede Korkut sertifikası Başkan Pekmezci'de
Son Dakika Güncel Haber

UNESCO Dede Korkut sertifikası Başkan Pekmezci'de

32 dakika önce

Dede Korkut'un UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine girdiğine dair sertifika Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye takdim edildi.

UNESCO Dede Korkut sertifikası Başkan Pekmezci'de, System.String[]
Dede Korkut'un UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine girdiğine dair sertifika Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye takdim edildi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Profesör Oğuz tarafından Başkan Pekmezci'ye Dede Korkut'un UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine kabulüne dair sertifika takdim edildi.

Sertifika takdiminden dolayı sonsuz bir mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bizi kırmayarak davetimize icabet ettiniz ve bu belgeyi takdim ediyorsunuz. Büyük mutluluk duyuyorum. UNESCO'nun Türkiye temsilcisi olarak size Bayburt halkı adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ise, "UNESCO Genel Direktörlüğü Somut Olmayan Miras İhtisas Komitesi geçen sene Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak dosyası olan Dede Korkut'u Somut Olmayan Miras Temsili Listesine kabul etti. Bunu da genel direktörün imzasıyla berat olarak milli komisyonumuza ve devletimize takdim etti. Bende gururla ve memnuniyetle Dede Korkut kültürünü iyi ve güçlü bir şekilde yaşatan Bayburt ilimize ve tabi ki Bayburt'umuzun belediye başkanına takdim ediyorum." diye konuştu. - BAYBURT
Hükmü Pekmezci, Dede Korkut, Türkiye, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere aylık 2020 lira burs verilecek Boldera Mobilya konkordato talep etti Kritik Türkiye toplantısında Trump'ın Türkiye planı sızdırıldı Kalın-Jeffrey görüşmesinin detayları sızdırıldı: ABD kabul etti ama adım atmak istemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:40:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UNESCO Dede Korkut sertifikası Başkan Pekmezci'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]