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"UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'de Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi Projesi" tanıtıldı - Son Dakika

"UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'de Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi Projesi" tanıtıldı

13.01.2022 14:27

UNESCO tarafından müzik alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de hayata geçirilen projeyle, yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sağlanacak.

UNESCO tarafından müzik alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de hayata geçirilen projeyle, yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sağlanacak.

Valilikçe hazırlanan, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'de Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi Projesi"nin tanıtımı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Senato Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hazırlanan projenin paydaşları Kırşehir Belediyesi, KAEÜ, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, HABİTAT Derneği, Neşet Ertaş Abdal Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği ve Kalan Müzik'ten yetkililer de etkinliğe katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kentte geçmişten bugüne aktarılan çok sayıda kültürel mirasın yaşatıldığını söyledi.

Ahiliğin merkezi Kırşehir'in aynı zamanda bozlak kültürü ve türkülerin kaynayan pınarı olduğunu vurgulayan Akın, "Bozlak kültürünün büyük ustaları Muharrem Ertaş, ondan devraldığı geleneği geliştirerek Türk Halk Müziği'ne yeni bir nefes ve yorum getiren büyük saz ve söz üstadı Neşet Ertaş, Çekiç Ali gibi ustaların yanı sıra Şemsi Yastıman gibi sanatçılar sayesinde Kırşehir, UNESCO tarafından müzik şehri olarak tescil edilmiştir. Şehrimizin kültürüne değer katan ve ahirete irtihal eden büyük ustaları bugün bir kere daha saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

Otizmli çocukların sosyalleşmesine katkı sağlanacak

Yaklaşık 1,4 milyon liralık projenin protokolünün Kasım 2021'de imzalandığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Projeyle ilimizin önemli değeri olan Abdal kültürünün icracıları başta olmak üzere yetenekli gençlerimiz desteklenecek. Bu proje ilimizdeki müzik kültürünü besleyecek, müzisyenlerin sektördeki gelişmelere uyumunu, müzik aletleri imalatı ve müzik icrası gibi mesleki becerileri kazanmalarına katkı sağlayacaktır. Bu projeyi önemli kılan hususlardan biri de özel insanlar olarak değerlendirdiğimiz 5-10 yaş arasındaki hafif düzeyde otizmli çocuklarımızın hedef grup olarak seçilmesidir. Bu durumdaki yetenekli 20 otizmli çocuğumuz eğitilerek sosyalleşmelerine destek olunacak."

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınmasında Abdal müzik geleneğinin büyük etkisi olduğuna işaret ederek, "İlimizin tarihsel ve kültüre mirası içerisinde bulunan, gelecek nesillere özgün şekilde aktarmakla yükümlü olduğumuz bozlak müziğinin icrası kadar bilimsel şekilde incelenmesi de önümüzde bir görev olarak durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tanıtım toplantısına, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, HABİTAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Abdal kültüründen gelen sanatçıların oluşturduğu Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyeleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Projeyle, dijital müzik stüdyosu, terapötik ritim atölyesi, Bozkır Müzik Akademisi, mesleki beceri geliştirme ve üretim atölyeleri kurulması, ürün satış kanalları oluşturulması, genç müzisyenlerin keşfedilmesi çalışmalarının yapılması, Kırşehirli ustalar albümü, bozkırın sesi videosu oluşturulması ve proje tanıtım filmi çekilmesi hedefleniyor.

UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'de Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi Projesi tanıtıldı
UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'de Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi Projesi tanıtıldı
UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'de Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi Projesi tanıtıldı

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Kırşehir, Bozlak, Abdal, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'de Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi Projesi' tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'de Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi Projesi" tanıtıldı - Son Dakika
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