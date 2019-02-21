Unıcef'ten Yemen'de Taraflara "Hudeyde Anlaşması'na Uyun" Çağrısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak

Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu