Veliler de sınava giren çocuklarını okul önlerinde beklerken başarılı olmaları için dua etti.

Kaynak: AA

Karabük, Sakarya, AYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Üniversite adaylarının YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı - Son Dakika

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