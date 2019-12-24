Üniversite öğrencileri yılbaşına özel hediye kutuları tasarladı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Üniversite öğrencileri yılbaşına özel hediye kutuları tasarladı - Son Dakika

Üniversite öğrencileri yılbaşına özel hediye kutuları tasarladı

6 saat önce

Hayal, umut, coşku, mutluluk, paylaşma gibi kavramlardan yola çıkan üniversite öğrencileri, Boyner için özel hediye kutuları tasarladı.

Üniversite öğrencileri yılbaşına özel hediye kutuları tasarladı, System.String[]

Hayal, umut, coşku, mutluluk, paylaşma gibi kavramlardan yola çıkan üniversite öğrencileri, Boyner için özel hediye kutuları tasarladı. Tasarlanan kutular ile öğrencilerin eğitimine destek sağlanacak.

Boyner, gençleri ve sanatı destekleyen bir projeye imza attı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 5 genç Boyner için özel hediye kutuları tasarladı. Öğrenciler kutuları tasarlarken, hayal, umut, coşku, mutluluk, paylaşma gibi kavramlardan yola çıktı. Projeden elde edilecek gelirle, tasarımların sahibi öğrencilere eğitim desteği verilmesi hedefleniyor.

"HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞAN HERKES UMUT OLSUN"

Müşterilerle el ele vererek toplumsal faydayı çoğaltmayı hedeflediklerini söyleyen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bal,  "Boyner olarak, hediye alışverişinde en popüler destinasyonlar arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Bu alandaki etkimizi sosyal sorumluluk bakış açısıyla birleştirmek, müşterilerimizi de dahil ederek hediye alışverişini gençlere ve sanata destek vermek için bir fırsata dönüştürmek istedik. Her biri sanat eseri niteliğindeki desenlerin hayat verdiği hediye kutuları aracılığıyla genç tasarımcılarımızın eserlerini tüm Türkiye ile buluşturuyor, hem üniversiteye hem de öğrencilerin eğitim hayatına bir nebze de olsa katkı sağlıyoruz. Bu özel hediye kutularının, hayallerinin peşinde koşan herkese umut vermesi dileğiyle" dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Umut Südüak'ın proje yöneticisi olarak görev aldığı çalışmaya,

Aygen İncel, Gülbeste Tulu, Kadir Çıtak, Tunahan Gökçe ve Alican Zırhlıoğlu tasarımları ile hayat verdi.


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Boyner, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun Müftüsü'nden tartışılacak sözler: Piyangonun millisi olmaz, bu haramdır
QNB Finansbank, 27 şubesini birden kapatıyor Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı!

Son Dakika Haberleri
19:09 Kuzey Kore'den ABD'ye üstü kapalı 'Noel hediyesi' tehdidi - Son Dakika Haber
19:09 Dört cami ateşe verildi, Etiyopyalılar sokağa döküldü - Son Dakika Haber
19:09 Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi - Son Dakika Haber
19:04 Kalın: (Togo Kuleleri) Bizim için önemli olan iddiaların en kısa sürede aydınlatılması, bir ihlal,... - Son Dakika Haber
19:04 Kütahya'da sıra dışı Mehmet Akif Ersoy anma programı - Son Dakika Haber
18:41 Son dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika Haber
18:18 ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 19:11:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencileri yılbaşına özel hediye kutuları tasarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]