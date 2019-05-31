Son Dakika Haberleri: Üniversite personelleri ilk yardım eğitimlerini tamamladı
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Üniversite personelleri ilk yardım eğitimlerini tamamladı

2 saat önce

İlk yardımcı eğitimini başarı ile tamamlayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeli sertifikalarını Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş'ın elinden aldı.

Üniversite personelleri ilk yardım eğitimlerini tamamladı, System.String[]
İlk yardımcı eğitimini başarı ile tamamlayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeli sertifikalarını Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş'ın elinden aldı.

Şubat, Mart ve Nisan aylarında İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce personele; genel ilk yardım bilgileri, hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, hasta/yaralı taşıma teknikleri başlıkları altında eğitim verildi.

Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleşen sertifika teslim törenine Rektör Taş'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut, İlk yardım Eğitim Merkezi Müdürü Cumhur Babaoğlu, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından Şef Erdal Ergün ve sertifika almaya hak kazanan güvenlik personeli katıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:54 Kaynak: İHA
İbrahim Taş, Rektör, Yaşam
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