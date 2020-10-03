Üniversiteden Ermenistan'a kınama - Son Dakika

Üniversiteden Ermenistan'a kınama

İstanbul Aydın Üniversitesi, bir bildiri yayımlayarak Ermenistan'ın Azerbaycan aleyhine gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Üniversiteden Ermenistan'a kınama, System.String[]
İstanbul Aydın Üniversitesi, bir bildiri yayımlayarak Ermenistan'ın Azerbaycan aleyhine gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. Bildiride, Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını kullandığı belirtilerek "Azerbaycan'ın yanındayız" mesajı verildi.

Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi, (İAÜ) bir basın açıklaması yayımlayarak Ermenistan'ın geçtiğimiz günlerde Dağlık Karabağ bölgesinde sivil Azerbaycan vatandaşlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılarını kınadı.

"AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"

İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu tarafından yapılan açıklamada Sovyetler Birliği sonrası Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında gerçekleştirdiği işgal ve soykırımın unutulmadığı belirtilerek, "Bu saldırı bardağı taşıran son damla olmuştur" denildi. Mevcut durumun sürmesini savunmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına aykırı olduğu ifade edilen açıklamada Karabağ'daki işgalin bir an önce sona ermesi gerektiği vurgulanırken, "Meşru müdafaa hakkını kullanan dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanındayız" mesajı verildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi bildiride şu ifadelere yer verdi;

"Sovyetler Birliği sonrası Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında yaptığı işgal ve işgal ettiği topraklarda Azerbaycan Türkü kardeşlerimize yaptığı soykırım ve işkence halen hafızalarımızdadır. Azerbaycan topraklarını 30 yıla yakın süredir işgali altında tutan Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırıları bardağı taşıran son damla olmuştur.  Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumuna rağmen mevcut durumun sürmesi gerektiğini savunmak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme destek olmamaktır. Kalıcı barışın tek yolunun bu haksız işgalin sona erdirilmesi olduğu gerçeğini bir kez daha tekrarlıyor ve bu gerçeği görerek uluslararası kamuoyunu bölgede barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye davet ediyoruz

Hatırlatmak isteriz ki "Türkiye Azerbaycan, Azerbaycan Türkiye" demektir. Ermenistan şunu iyi bilmeli ki! "tek millet iki devlet" anlayışımızla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında kayıtsız şartsız bir Türkiye bulunmaktadır. Bölgesindeki tüm sorunlara rağmen Türkiye, Dağlık Karabağ meselesinde haklılığını ve kararlığını ortaya koyan Azerbaycan'a destek vermekten hiçbir zaman çekinmeyecektir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini ve askerlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınarken, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği askeri harekatı sonuna kadar desteklemektedir. Bu haklı davada şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; tek millet iki devlet anlayışımızla sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz"


- İstanbul
Üniversiteden Ermenistan'a kınama
Üniversiteden Ermenistan'a kınama

İstanbul Aydın Üniversitesi, Azerbaycan, Ermenistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversiteden Ermenistan'a kınama - Son Dakika

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