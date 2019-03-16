Son Dakika Haberleri: Üniversiteler Kros Şampiyonası'nı Kayseri Erciyes Üniversitesi Kazandı

Üniversiteler Kros Şampiyonası'nı Kayseri Erciyes Üniversitesi Kazandı

1 saat önce

Türkiye Üniversiteler Kros Şampiyonası, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapıldı.

Üniversiteler Kros Şampiyonası'nı Kayseri Erciyes Üniversitesi Kazandı, System.String[]
Türkiye Üniversiteler Kros Şampiyonası, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapıldı. Müsabakalar sonunda Kayseri Erciyes Üniversitesi şampiyonluk kupasını kazandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Türkiye Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda 200'e yakın atlet yarıştı. Erkeklerde birinciliği Erciyes Üniversitesi'nden Ramazan Barbaros 21: 57'lik dereceyle kazanırken, Dumlupınar'dan Fetene Alemu Regasa ikinci, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nden Sezgin Ataç da üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar yarışında ise yine Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden Burcu Subatan, 5 bin 600 metrelik parkuru 18: 57'lik derecesiyle birinci bitirdi. Muş Alparslan Üniversitesi'nden Derya Kunur ikinci, aynı okuldan Emine Akbingöl de üçüncü sırayı aldı.

Yarışmalar sonunda yapılan puan klasmanında iki bireysel birinciliği çıkaran Kayseri Erciyes Üniversitesi, 20 puanla ilk sırayı elde etmeyi başardı. Sıralamada Dumlupınar Üniversitesi ikinci, Dicle Üniversitesi ise üçüncü oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:27 Kaynak: DHA

Balıkesir, Kayseri, Spor
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