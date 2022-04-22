Üniversiteli gençler yaptıkları takılarla yaşlıların gönlünü kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversiteli gençler yaptıkları takılarla yaşlıların gönlünü kazanıyor

22.04.2022 12:03
Üniversiteli gençler yaptıkları takılarla yaşlıların gönlünü kazanıyor

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan bir grup kız öğrenci, yaptıkları takıları yaşlılara hediye ederek kalpleri kazanıyor.

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan bir grup kız öğrenci, yaptıkları takıları yaşlılara hediye ederek kalpleri kazanıyor.

Sinop KYK Kız Öğrenci Yurdunda, öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmeleri için takı tasarım kursu açıldı.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği kursta takı tasarımı konusunda eğitim alan gençler, daha sonra atölyede yüzük, kolye, bilezik gibi takılar üretmeye başladı.

Kursa katılan beş kız öğrenci, yaptıkları takıları ziyaret ettikleri yaşlılara hediye etmeye karar verdi.

Yurt binasında oluşturulan atölyede el emekleriyle yaptıkları takıları kentte evlerinde ziyaret ettikleri yaşlılara hediye eden, onlarla sohbet eden öğrenciler, sıcak ilgiyle karşılaştı.

Öğrencilerden Hümeyra Yazıcı, AA muhabirine, yaşlı vatandaşları ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ziyaret ettikleri yaşlılara, elleri boş gitmeyi istemediklerini dile getiren Yazıcı, "Onlar bizden hiçbir şey istemiyor ama biz bir şekilde biraz olsun yüzlerinde tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Kurslarda kendimiz için arkadaşlarla takılar yapıyoruz. Bir gün arkadaşlarla sohbet ederken bu takıları yaşlı vatandaşlarımıza da hediye edebiliriz diye düşündük. O günden sonra işte bilezik, kolye ve yüzük gibi takıları yaşlılarımıza hediye etmeye başladık." diye konuştu.

"Hediyeden fazla onlarla gönül bağı kurmak çok daha önemli"

Yazıcı, hediye götürdükleri yaşlılarla aralarında güzel bir bağ oluştuğunu vurgulayarak "Onlarla sohbet etmek, dertlerini dinlemek bize çok iyi geliyor. Hediyeleri verdiğimiz zaman çok mutlu olduklarını görmek bizi duygusal anlamda çok etkiliyor. Çünkü yaşlılarımız bizim değerlerimiz, onlara sahip çıkmalıyız. Mesela bir teyzemiz çok yalnız olduğunu söyledi. Ağlamamak için kendimizi zor tuttuk. Hediyeden fazla onlarla gönül bağı kurmak çok daha önemli." ifadesini kullandı.

Zehra Erbeyi ise yaşlı bireylerin biraz olsun yüzlerinin güldüğünü görmenin kendilerine huzur verdiğini dile getirdi.

İnsanları kendilerinin yaptıkları küçük şeylerle mutlu etmenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Erbeyi şöyle devam etti:

"Böyle bir şeye vesile olmak insana kendini çok iyi hissettiriyor. Onlarla kucaklaşıyor, öpüşüyor, şakalar yapıyoruz. Mutlu olduklarını görünce huzur buluyoruz. Özellikle takıları hediye ederken 'Siz bunları satın mı aldınız?' diyenler oluyor. Biz de 'Hayır kendimiz yaptık.' cevabını veriyoruz. Aramızda zaman zaman böyle güzel diyaloglar da yaşanıyor. Sonucunda hayır dualarını alıyoruz, bizim için en önemlisi o."

Ayşenur Sepetçi de bazen ağlama duygusuna kapıldıklarını aktararak "Biz onları çok seviyoruz. Her gün yaşlılarımızı ziyaret etmeye çalışıyor, gönüllerini alıyoruz. Hediyelerle de biraz olsun mutlu etmek için uğraşıyoruz." dedi.

Öğrencilerin ziyaret ettiği yaşlılardan 80 yaşındaki Hamide Yılmaz ise kız öğrencilerin kendisini hiç yalnız bırakmadığını dile getirerek "Borçlarını nasıl öderim bilmiyorum. Kızlarımla aramız çok iyi. Allah onlara zihin açıklığı versin. Allah onlardan bin kere razı olsun." diye konuştu.

YORUMLAR
500
CHP'li Öztunç'tan Kasapoğlu'na: Şiddet İçermeyen Protesto Eylemlerine Katıldıkları İçin Kaç Öğrencinin Kredi ve Bursu Kesildi? CHP'li Öztunç'tan Kasapoğlu'na: Şiddet İçermeyen Protesto Eylemlerine Katıldıkları İçin Kaç Öğrencinin Kredi ve Bursu Kesildi? KASAPOĞLU: GENÇLİĞE OLAN DESTEKLERİMİZ HIZLA DEVAM EDECEK KASAPOĞLU: GENÇLİĞE OLAN DESTEKLERİMİZ HIZLA DEVAM EDECEK

gençlik, Hümeyra, Kredi, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversiteli gençler yaptıkları takılarla yaşlıların gönlünü kazanıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:18 CHP'li Ünsal'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura hamlesine övgü: Saray ülkeyi karanlığa gömüyor
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
11:26 Yeni güne artışla başlayan Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:09:14. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversiteli gençler yaptıkları takılarla yaşlıların gönlünü kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement