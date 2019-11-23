Son Dakika Haberleri: Üniversiteli gençlere destek
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Üniversiteli gençlere destek

6 saat önce

Üniversite öğrencileri için düzenlenen kampanya dahilinde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki farklı lokasyonlara temassız bağış kioskları yerleştirildi.

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Üniversite öğrencileri için düzenlenen kampanya dahilinde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki farklı lokasyonlara temassız bağış kioskları yerleştirildi. Kampanya önceki gün BigChefs Nişantaşı'nda tanıtıldı. TEV Genel Müdürü Yıldız Günay'ın ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya, Visa Güneydoğu Avrupa Ürün Başkanı Zeynep Şener, Gamze Cizreli, Mehmet Turgut ve Yunus Günçe katıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:19 
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