Üniversiteli Pınar işte bu evde katledildi - Son Dakika

Üniversiteli Pınar işte bu evde katledildi

Muğla'da varilde yakılması sonrası üzeri beton dökülerek öldürülen Pınar Yıldırım'ın öldürüldüğü evin balkonunda içinde ateş yakılmış varil ve kül izleri hala duruyor

MUĞLA - Muğla'da 16 Temmuz tarihinde kaybolan ve 5 gün sonra cesedine ulaşılan Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Menteşe Karbağlar Yaylasındaki bağ evinde içinde ateş yakılmış varil ve varilin çevresinde kül izleri hala duruyor.

En son Menteşe'deki bir alışveriş merkezinin kafesinde 16.14'de otururken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Pınar Gültekin'in aynı gün katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile Karabağlar Yaylasındaki bağ evine gittikleri burada yaşanan tartışma sonrası öldürüldüğü öğrenilirken, katil zanlısının aynı gün saat 18.05'de akaryakıt istasyonuna gelerek buradan önce aracına, daha sonra da pet şişe içine benzin aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Karabağlar Yaylasındaki bağ evinin ön balkonun içinde ateş yakılmış bir varil ve varilin yanında da kül izlerine rastlandı. Evin salon bölümünde halıların dağınık olduğu görüntülendi.