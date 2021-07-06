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Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük - Son Dakika

Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük

06.07.2021 17:42

Belçika'da Laurent Simons adlı 11 yaşındaki bir çocuk, 3 yıllık fizik bölümünü 1 yılda bitirip en iyi dereceyle mezun oldu. Klasik mekanik ve kuantum fiziğine odaklandığını belirten Simmons, hedefinin ölümsüzlük olduğunu söyleyerek vücutta mümkün olduğunca fazla sayıda parçayı mekanik parçalarla değiştirmek istediğini kaydetti.

Anvers Üniversitesi, 11 yaşındaki Laurent Simons'un Mart 2020'den beri fizik bölümünde okuduğunu, diğer öğrencilerin hepsini geride bırakarak lisans diploması almaya hak kazandığını bildirdi. 3 yıllık fizik bölümünü 1 yılda bitirerek en iyi dereceyle mezun olan Simmons'un lisans derslerine devam ederken aynı zamanda yüksek lisans dersleri aldığı ve yaz sonunda yüksek lisans programına başlayacağı belirtildi.

"HEDEFİM ÖLÜMSÜZLÜK"

Belçika basınına konuşan 11 yaşındaki çocuk, klasik mekanik ve kuantum fiziğine odaklandığını, bu konulardaki her şeyi bir an önce öğrenmek istediğini söyledi. Simmons, "Hedefim ölümsüzlük. Vücutta mümkün olduğunca fazla sayıda parçayı mekanik parçalarla değiştirmek istiyorum. Bunun için bir yol hazırladım. Bulmacanın ilk parçası kuantum fiziği." dedi.

9 YAŞINDAYKEN KABUL EDİLDİĞİ ÜNİVERSİTEYLE ANLAŞMAYA DÜŞTÜ

Hedefine ulaşmak için dünyanın en iyi profesörleriyle çalışmak istediğini dile getiren Simmons, "Onların beyinlerinin içine bakmak ve nasıl düşündüklerini öğrenmek istiyorum." diye konuştu.

"Dahi çocuk" olarak adlandırılan Simmons, 9 yaşındayken Hollanda'daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesine kabul edilmiş, en küçük yaşta yüksek okul diploması alabilecekken üniversiteyle anlaşmazlığa düşerek okuldan ayrılmıştı.

Belçika, Anvers, Lisans, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • hakan gümüş: Sanki bu çocugun yaptığı şeyleri yapan kimse yokmuş gibi kibirleniyorlar oda bir şey mi bizim mahallede onun yaşındaki çocuklar Hatim indiriyor ve ahiret hayatına doktora yapımışlar sular seller gibi . Cevap Yaz 13 11 Yayından Kaldır
  • Muhemmed : her halde bahsedilen üniversite düzeyi bizim okuduğumuz okulun ilk okul duzeyi Yakında ölür salak Cevap Yaz 18 30 Yayından Kaldır
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