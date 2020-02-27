Üniversitenin güvenliği konuşuldu - Son Dakika
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Üniversitenin güvenliği konuşuldu

6 saat önce

Pamukkale Üniversitesi ve Yüksekokulları ile üniversite yurdunun sıkıntıları, güvenliğinin görüşüldüğü 'Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı', Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında gerçekleştirildi.

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Pamukkale Üniversitesi ve Yüksekokulları ile üniversite yurdunun sıkıntıları, güvenliğinin görüşüldüğü 'Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı', Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında gerçekleştirildi.


Makam toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Vali Yardımcısı Mehmet Okur, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kutlu Balak, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, KYK Yurt Müdürleri ve diğer yetkililer katıldı.


Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Alper Özkan tarafından slayt sunum yapıldı. Üniversite ile ilgili tüm sorunlar, çözüm önerileri ve talepler toplantıda değerlendirildi. - DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi, Osman Zolan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
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