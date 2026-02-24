Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi

Sosyal medya fenomeni ve fitness koçu Tara Woodcox, seyahatlerde otel odasındaki kahve makinelerinin iç çamaşırı yıkamak için kullanılabileceğini açıklayınca dünya çapında tepki topladı. Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan fenomenin "Aslında hiç yapmadım" savunması ise inandırıcı bulunmadı.

"EN HAVALI NUMARA" DİYEREK PAYLAŞTI

The People'ın haberine göre, Influencer Tara Woodcox, TikTok hesabından paylaştığı bir videoda, seyahat sırasında yanında yeterli yedek iç çamaşırı olmayan takipçileri için "hayat kurtaran bir yöntem" paylaştı. Woodcox, otel odalarındaki kahve makinelerinin kahve haznesine kirli iç çamaşırı konularak "demleme" düğmesine basılmasını önerdi.

Videoda yöntemi detaylandıran fenomen, "Kapağını kapatıyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz ve içinden kaynar su geçiyor. Böylece giyebileceğiniz daha temiz bir iç çamaşırınız oluyor! Sonrasında kurutmak için saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA ASLA OTELDE KAHVE İÇMEM"

Kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaşan video, hijyen tartışmalarını da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları ve diğer içerik üreticileri bu yöntemi "mide bulandırıcı" olarak nitelendirdi. Bir kullanıcı, "Artık otel odasında kahve makinesi gördüğüm her an, içinde birinin iç çamaşırı yıkayıp yıkamadığını düşünmek zorunda kalacağım." diyerek tepkisini dile getirdi.

KENDİ KENDİNİ ELE VERDİ

Tartışmalar büyürken, dikkatli takipçiler Woodcox'un 2023 yılında paylaştığı başka bir videoyu gün yüzüne çıkardı. Söz konusu eski videoda fenomenin, "Otel odalarında kahve makinesi kullanmaktan kaçınan başka kimse var mı? Çünkü orada neler olup bittiğini asla bilmiyorsunuz." diyerek aslında bu durumdan çekindiğini itiraf ettiği görüldü.

"SADECE ŞAKAYDI" DEDİ

Gelen yoğun tepkiler ve e-posta yağmurunun ardından Instagram üzerinden bir açıklama yapan Tara Woodcox, yöntemi aslında hiç uygulamadığını iddia etti. Gülerek yaptığı açıklamada, "Aslında bunu hiç yapmadım, bu sadece bir şakaydı. Bu yöntemi bir arkadaşımdan duymuştum." dedi.

Woodcox, videoyu aslında insanların neden otel kahve makinelerini kullanmaması gerektiğini vurgulamak için çektiğini öne sürdü.