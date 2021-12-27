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Ünlü gece kulübünde akvaryuma hapsedilen köpek balığı kurtarıldı - Son Dakika

Ünlü gece kulübünde akvaryuma hapsedilen köpek balığı kurtarıldı

27.12.2021 16:13

Alanya'da bir gece kulübüne akvaryum içinde tutulan köpek balığının maruz kaldığı işkenceler yönündeki iddialar üzerine denetim yapıldı. Köpek balığının diskotekten nakliyesi ve yaşamına uygun başka bir yerde bakımının sağlanması yönünde karar verilirken, işletmeye para cezası uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübünde akvaryum içinde tutulan köpek balığının yüksek sesli müziğe, yanıp sönen ışıklar ve eğlenen konukların gürültüsü gibi nedenlerle işkenceye maruz kaldığı yönündeki iddialar üzerine denetim yapıldı. İşletmeye para cezası uygulanırken, köpek balığının diskotekten nakliyesi ve yaşamına uygun başka bir yerde bakımının sağlaması yönünde karar verildi.

3-4 METREKÜPLÜK AKVARYUM İÇERİSİNDE TUTULUYORDU

Antalya'nın turistik ilçelerinden Alanya'da bir gece kulübündeki 3-4 metreküplük akvaryum içerisinde tutulan köpek balığını geçen eylül ayında fotoğraflayan Alman turist, Almanya'nın en büyük hayvan hakları organizasyonu olan PETA Almanya'ya (PETA Deutschland e.V.) durumu bildirdi. PETA Almanya, işletme sorumlularına bir mektup göndererek, hayvanı özgür bırakmalarını istedi.

DİSKOTEKTE DENETİM YAPILDI

Mektubuna yanıt alamayan PETA Almanya yetkilileri ve Türkiye'den Yunus Özgürlük Platformu'nca, Demirören Haber Ajansı aracılığıyla konu gündeme getirildi. Köpek balığının yoğun ses, ışık ve gürültü gibi sebeplerle işkenceye maruz kaldığı iddialarının gündeme gelmesiyle 26 Aralık Pazar günü yetkili kamu kurumlarının uzman ekiplerince denetim yapıldı. Denetime Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alanya Orman İşletme Şefliği'nden uzmanlar katıldı.

Diskotekteki tutsak köpek balığı için nakil kararı

SİYAH UÇLU KÖPEK BALIĞI

Denetim sonrasında yapılan açıklamada, söz konusu işletmede yapılan denetimde, 3-4 metreküplük bir akvaryum içerisinde, 60-70 cm boyunda, 6-7 kg ağırlığında köpek balığı görüldüğü, köpek balığının Karadeniz hariç tüm denizlerde görülebilen bir tür olan Carcharhinus limbatus (Siyah uçlu köpek balığı) olduğunun tespit edildiği belirtildi. Yediemin İşletme Sahibi Köpek balığının, bulunduğu ortam gereği, yüksek ses ve ışığa bağlı fiziksel ve psikolojik eziyet görmesi nedeniyle, işletme sahibi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/a maddesinin ihlal edildiği kanaatiyle işlem yapılmasına karar verildiği ve hayvanın, yediemin olarak işletme sahibine bırakıldığı açıklandı. İşletmeye bu kapsamda 1500 TL idari para cezası uygulandı.

DOĞAL YAŞAMINA UYGUN BİR YERE NAKLEDİLİYOR

İşletme yetkilileri ise Singapur'dan 9 yıl önce getirilen siyah uçlu köpek balığının, doğal yaşamına daha uygun bir yere nakli için çalışma başlattı. Uygulanan yasal işlemle hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek davranışlarını içeren yasaya göre, köpek balığı artık diskotekte tutulamayacak. Karar üzerine, köpek balığı diskotek ortamında olmamak kaydıyla, ses, ışık ve gürültü gibi etkenlere maruz kalmayacağı, doğal yaşamına uygun bir ortama nakledilene kadar şu an kapalı olan işletmede kalmaya devam edecek. Ancak en kısa sürede işletme yetkililerinin ya daha uygun bir yer ayarlaması ya da bakımını üstlenebilecek başka bir yere nakledilmesi gerektiği ifade edildi.

Diskotekteki tutsak köpek balığı için nakil kararı

''KÖPEK BALIKLARININ EN ÖNEMLİ DUYU ORGANI İŞİTME ORGANIDIR''

Köpek balığıyla ilgili mektupta, Deniz biyoloğu ve PETA Almanya Derneği'nin balık ve deniz hayvanları uzman danışmanı Dr. Tanja Breining, şunları dile getirmişti:

"Gece kulübünüzdeki akvaryumda tutulan köpek balığı için daha güzel, türüne daha uygun bir yuva bulmanızı ve gerçek hayvanlar bulundurmaya son vermenizi ya da Sanal Gerçeklik Akvaryumu'na geçmenizi, içtenlikle ve empati kurabileceğinizi düşünerek rica ediyorum. Köpek balıklarının en önemli duyu organı işitme organıdır. Köpek balıkları uzun mesafelerden insanın algılayamadığı ses dalgalarını duyabilirler. Bu nedenle gece kulübündeki yüksek bas sesler, oldukça hassas bir balık olan köpek balıklarında ölümcül sonuçlara yol açabilir. Denizlerin kralını hiçbir uyarının olmadığı ufak bir havuza veya fanusa hapsetmek, daimi olarak flaşlara, yüksek sesli müziğe ve derin bas etkisine maruz bırakmak hiç şüphesiz hayvana işkencedir. Lütfen bu hayvanlara yapılan işkenceyi desteklemeyin. Daha fazla vakit kaybetmeden deniz canlılarını korumamıza yardım edin ve kulübünüzdeki köpek balığı için yüzebileceği daha fazla alanın olduğu, başka deniz hayvanlarıyla birlikte yaşayabileceği daha iyi bir yuva bulun. Bu konuda size destek vermekten mutlu oluruz."

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Münir Karaloğlu, Para Cezası, Alanya, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ünlü gece kulübünde akvaryuma hapsedilen köpek balığı kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü gece kulübünde akvaryuma hapsedilen köpek balığı kurtarıldı - Son Dakika
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