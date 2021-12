Placebo, 18 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek - Son Dakika

İngiliz alternatif rock grubu Placebo, PSM Loves Summer kapsamında 18 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek.

Zorlu PSM'nin 2022 yaz konser serisi kapsamında sahne alacak grup, 18 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Konserin biletlerinin satışı, 7 Aralık'ta "passo.com.tr" üzerinden başlayacak.

Brian Molko ve Stefan Olsdal tarafından kurulan Placebo, 7 stüdyo albüm yayımladı. Grup, aynı zamanda sattıkları 13 milyonu aşkın albümle İngiliz müziğinde bir değişimin önünü açtı.

David Bowie, Robert Smith ve Michael Stipe gibi isimlerle iş birliği yapan ikili, "Placebo", "Black Market Music", "Meds" ve "We Come In Pieces" gibi albümlerle dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Placebo, ayrıca 2006'da çıkardığı ve 1,1 milyonun üzerinde satan "Meds" albümü ile hem Almanya'da hem de Fransa'da Platin statüsünü elde ederken, İngiltere'de Altın plak olmaya layık görüldü.

Placebo'nun yapımcı Dave Bottrill ile üç aydan uzun bir süre boyunca kaydettiği altıncı stüdyo albümü "Battle For The Sun", Haziran 2009'da yayımlandı.

Avrupa Billboard Listesi'nde 2 hafta boyunca 1 numarada kalan albüm, 10 ülkede 1 numaraya ve 20 ülke içinde Top 5'e yükseldi.

Placebo, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde de 2009'da "En İyi Alternatif Rock Grubu" ödülünü aldı.

Topluluk, 20. yılını 7 Ekim 2016'da "A Place For US To Dream" isimli retrospektif hit albümünü ve "Jesus' Son", "Life's What You Make It" gibi hitleri içeren 6 yeni parçadan oluşan bir EP'yi yayımlayarak kutladı. Albümün yayımlanmasından kısa bir süre sonra da 2017'de "20 Years of Placebo" isimli bir dünya turuna çıktılar.

Grup bu yıl ise 8. stüdyo albümleri olan "Never Let Me Go"yu bitirdi. 25 Mart 2022'de piyasaya sürülecek albüm sonrası uzun bir aradan sonra turneye çıkacak grup, 18 Temmuz 2022 akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sahne alacak.