Ünlü isimden acı haber! Halk müziğinin efsane ismi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti - Son Dakika

Türk sanat dünyası, önemli bir ismi daha yitirdi. Halk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Yıldız Ayhan, bir süreden bu yana devam eden rahatsızlıklarını atlamadığı ve hayatını kaybetti. Ayhan'ın vefatı, başta sanat camiası olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntüye neden oldu. Ünlü ses sanatçısının cenaze bilgileri daha sonra belli olacak.

BİR TÜRLÜ TOPARLANAMADI

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırdı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, 12 gün önce zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyordu. Ayhan, hayatını kaybetti.



