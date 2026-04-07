Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki - Son Dakika
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki

Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici\'den tepki
07.04.2026 14:16
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici\'den tepki
Oyuncu İbrahim Çelikkol ile şarkıcılar Bengü, Melek Mosso, Simge Sağın ve Mustafa Ceceli'nin de aralarında bulunduğu bazı ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı iddiaları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından şarkıcı İrem Derici yaptığı duygusal paylaşımla empati çağrısında bulundu.

Oyuncu İbrahim Çelikkol ile şarkıcılar Bengü, Melek Mosso, Simge Sağın ve Mustafa Ceceli’nin de aralarında bulunduğu bazı ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı iddiaları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından bu isimlerle yakın arkadaşlığı bulunan İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem yaşananlara tepki gösterdi hem de neden açıklama yaptığını anlattı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE AÇIKLAMA

Derici, paylaştığı videoda sabah saatlerinden itibaren ağladığını belirterek yaşanan durumun kendisini derinden etkilediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, “Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Sabah 7’den beri ağlamaktan helak oldum. Katılırsınız katılmazsınız ama biraz empati hepimize iyi gelir.” ifadelerini kullandı.

"BU CADI AVINA SON VERELİM"

Süreçle ilgili dikkat çeken sözler de kullanan Derici, “Artık içime çok dokunmaya başladı. Bu cadı avına bir son verelim. Biz tabi ki devlet bize gel dediğinde gideceğiz, ifademizi vereceğiz.” diyerek yaşananların kendisini ne kadar etkilediğini dile getirdi.

EMPATİ ÇAĞRISI

Derici ayrıca yaşananların travmatik bir süreç olduğunu belirterek soruşturmada adı geçen kişilerin bir an önce sevdiklerine kavuşmasını temenni ettiğini söyledi. Ünlü şarkıcının açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Son Dakika İrem Derici Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Yerken çekerken içerken iyi demi bu ülkenin kaymağını yeyin sonra hesap gelince empati geç bunları 2 0 Yanıtla
  • Mahmut0184? Mahmut0184?:
    az çekersin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki - Son Dakika
