Son Dakika Haberleri: Ünlü Model Bella Hadid'in Kapadokya Pozlarına Beğeni Yağdı

Ünlü Model Bella Hadid'in Kapadokya Pozlarına Beğeni Yağdı

20 dakika önce

DÜNYACA ünlü ABD'li model Bella Hadid ve Hollywood'un ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş'ın, sosyal medya hesaplarında Kapadokya'dan paylaştığı fotoğraflara çok sayıda takipçi tarafından beğenildi.

Ünlü Model Bella Hadid'in Kapadokya Pozlarına Beğeni Yağdı, System.String[]
DÜNYACA ünlü ABD'li model Bella Hadid ve Hollywood'un ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş'ın, sosyal medya hesaplarında Kapadokya'dan paylaştığı fotoğraflara çok sayıda takipçi tarafından beğenildi.

Şovlarıyla ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın 'meleklerinden' biri olan manken Bella Hadid ve ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, çekim için geldikleri Kapadokya'dan fotoğraflar paylaştı. Güzel mankenin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara yüz binlerce beğeni yapıldı. Bella Hadid, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini yansıtan paylaşımlar yaptı. Hadid'in, "Bazı günler uyandım ve doğanın hangi parçasına daha çok aşık olduğumu bilmiyorum. 07.00, Kapadokya" notuyla paylaştığı fotoğrafa çok sayıda beğeni geldi. Fotoğrafçı Mert Alaş ise, Bella ile çektiği fotoğrafa, "Muhteşem Bella ile Kapadokya'da Günler" notunu düştü. Kapadokya çekimlerini tamamlayan ikili, Kapadokya'dan ayrıldı.

- Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:16 Kaynak: DHA

Mert Alaş, Bella Hadid, Kapadokya, Magazin
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