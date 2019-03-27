Ünlü Model Bella Hadid'in Kapadokya Pozlarına Beğeni Yağdı
20 dakika önce
DÜNYACA ünlü ABD'li model Bella Hadid ve Hollywood'un ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş'ın, sosyal medya hesaplarında Kapadokya'dan paylaştığı fotoğraflara çok sayıda takipçi tarafından beğenildi.
DÜNYACA ünlü ABD
'li model Bella Hadid
ve Hollywood
'un ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş
'ın, sosyal medya hesaplarında Kapadokya
'dan paylaştığı fotoğraflara çok sayıda takipçi tarafından beğenildi.
Şovlarıyla ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın 'meleklerinden' biri olan manken Bella Hadid ve ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, çekim için geldikleri Kapadokya'dan fotoğraflar paylaştı. Güzel mankenin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara yüz binlerce beğeni yapıldı. Bella Hadid, sosyal paylaşım sitesi Instagram
hesabında, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini yansıtan paylaşımlar yaptı. Hadid'in, "Bazı günler uyandım ve doğanın hangi parçasına daha çok aşık olduğumu bilmiyorum. 07.00, Kapadokya" notuyla paylaştığı fotoğrafa çok sayıda beğeni geldi. Fotoğrafçı Mert Alaş ise, Bella ile çektiği fotoğrafa, "Muhteşem Bella ile Kapadokya'da Günler" notunu düştü. Kapadokya çekimlerini tamamlayan ikili, Kapadokya'dan ayrıldı.
- Nevşehir
Son Dakika
» Magazin
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:16 Kaynak: DHA
Survivor'da Yunan Takımından Afroditi, Türk Takımındaki Bir Yarışmacıdan Hoşlandığını İtiraf Etti
Usta Oyuncu Perran Kutman'ın Annesi Hayatını Kaybetti
Cansu Dere'den, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'a Şaşırtan Yorum!
Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı