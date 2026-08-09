Ünlü oyuncu Christopher Lambert katıldığı etkinlikte imza dağıtırken yere yığıldı

Aşırı yorgunluk ve açlık nedeniyle kan şekeri düşen ünlü oyuncu Christopher Lambert, imza etkinliğinde hayranlarının gözü önünde fenalaşarak yere yığıldı. 69 yaşındaki yıldız ambulansla hastaneye kaldırılırken, temsilcisi Lambert'ın durumunun iyi olduğunu açıklayarak hayranlarının yüreğine su serpti.

KAN ŞEKERİ DÜŞÜNCE YERE YIĞILDI

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Steel City Con etkinliğinde hayranlarıyla buluşan "Highlander" filminin yıldızı Christopher Lambert, imza dağıttığı esnada aniden rahatsızlandı. Gece az uyuduğu ve gün boyu neredeyse hiçbir şey yemediği öğrenilen aktör, kan şekerinin düşmesi sonucu yere yığıldı. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri Lambert'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ünlü oyuncuyu ambulansla alandan çıkardı.

TEMSİLCİSİNDEN YÜREK FERAHLATAN AÇIKLAMA

TMZ'de yer alan habere göre, olay sonrası açıklama yapan oyuncunun temsilcisi, 69 yaşındaki Lambert'ın durumunun "tamamen iyi" olduğunu ve otel odasında dinlendiğini bildirdi. Lambert'ın etkinliklere devam edip etmeyeceğinin kendi hissettiği duruma göre netleşeceği ve gelecek haftaki FAN EXPO Chicago organizasyonuna katılmayı umduğu aktarıldı.

Ölümsüz savaşçı Connor MacLeod karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu; Tarzan ve Mortal Kombat'taki Raiden rolleriyle de tanınıyor. Lambert, 2025 yılında da otel merdivenlerinden düşerek sırtını incitmiş ve bir süre sahnelerden uzak kalmıştı.