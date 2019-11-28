Ünlü oyuncu fobisine rağmen arılarla başrol oynadı

Hollywood Türk Filmleri Festivali'nde sinemaseverlerle buluşan Kovan filminin başrol oyuncularından Hakan Karsak, alerjisi olmasına rağmen filmde bir arıcıyı canlandırdığını anlattı. Karsak, "5 kez arı soktu sette ambulanslar bekledi. Çocukluğumdan beri kaçtığım fobimle film sayesinde yüzleştim" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi'nde düzenlenen Kariyer Buluşmaları adlı etkinlik yapımcı Mustafa Karadeniz, oyuncular Hakan Karsak ve Öznur Serçeler'i öğrencilerle bir araya getirdi. Yapımcı Karadeniz ve oyuncular yaşadıkları süreçleri gençlerle paylaştı. 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'nde sinemaseverlerle buluşan Kovan filminin yapımcısı Mustafa Karadeniz, " Los Angeles'ta çok büyük ve harika bir organizasyona katıldık. Boğaziçi Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile yapılan bir organizasyondu. 30'a yakın akademi üyesi, 40'a yakın Golden Globe üyesi katıldı. Filmimiz Kovan yolculuğuna festivaller ile devam ediyor. Film sonrası bize sarılıp ağlayanlar bile oldu. Film Amerika seyircisinden güzel dönüşler aldı. Kovan, festival yolculuğuna 20-30 ülkede devam edecek" diye konuştu.

Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülü alan Haluk Bilginer'i de tebrik eden yapımcı Karadeniz, " Türkiye'nin dünyanın 100'den fazla ülkesinde dizileri yayınlanıyor. Bu bence geç kalınmış bir ödüldü. Bu ödülü en çok hak eden de oyuncu Haluk Bilginerdi. İlerde bu sektörde daha da önemli şeyler göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

5 KEZ ARI SOKTU SETTE AMBULANSLAR BEKLEDİ

Kovan filminde başrolü oynayan oyuncu Hakan Karsak ise filmle ilgili güzel dönüşler aldıklarını belirterek bir fobisini film sayesinde yendiğini söyledi. Hakan Karsak, "Filmi Artvin'de çektik. Yaklaşık 1.5 ay orada kaldık. Koşullar zordu ama film şimdi ödüller alıyor ve festival festival geziyor. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Arı alerjim olmasına rağmen bir arıcıyı oynadım. 5 kez arı soktu sette ambulanslar bekledi. El dublörü kullanabilirdim ancak bir oyuncu olarak bunu tercih etmedim. O hissi yaşamak istedim. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğin de riskleri vardı. Çocukluğumdan beri kaçtığım bir şeyle film sayesinde yüzleştim" ifadelerini kullandı.

ÖZNUR SERÇELER'DEN YENİ DİZİ MÜJDESİ

Son olarak Erkenci Kuş diziyle ekranda olan oyuncu Öznur Serçeler ise komedi oynamaktan zevk aldığını belirterek, "Oyunculuğa başlarken nasıl bir yol tercih ettiğim gençlerin en çok merak ettiği soru oluyor. Nasıl oyuncu olduğum çok merak ediliyor. Gençler biraz kestirmeden oyuncu olmayı seviyor. Kestirmeden bir şeyler yapmak istiyorlar. İşin içinde emek olması gerekiyor. Bu işe çok mesai harcamak ve kendini geliştirmek gerekiyor. Komedi oynamayı çok seviyorum. Şimdi yeni bir senaryo var onu okuyorum. Bunun yanında tiyatro ve sinema filmi projem olacak" dedi.