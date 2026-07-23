Ünlü oyuncu Selin Şekerci'den şaşırtan itiraf: Arkadaşımın evinde duş alıp geldim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü oyuncu Selin Şekerci'den şaşırtan itiraf: Arkadaşımın evinde duş alıp geldim

23.07.2026 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, katıldığı bir etkinlikte muhabirlere altı aydır bitmek bilmeyen ev tadilatı yüzünden yaşadığı zorlukları anlattı. "Altı aydır evsizim" diyerek göçebe bir düzen kurmak zorunda kaldığını belirten Şekerci, röportaja dahi bir arkadaşının evinde duş alarak geldiğini itiraf etti.

Başarılı oyunculuğu ve samimi tavırlarıyla tanınan Selin Şekerci, katıldığı bir konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken oldukça dikkat çekici ve bir o kadar da trajikomik bir itirafta bulundu. 

Ünlü oyuncu, aylar önce başlayan ve bir türlü bitmek bilmeyen ev tadilatı nedeniyle düzenli hayatından koptuğunu ve zor günler geçirdiğini açıkladı.

"ARKADAŞIMIN EVİNDE DUŞ ALIP GELDİM"

Kameralara yansıyan görüntülerde magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Şekerci, göçebe bir hayat yaşamak zorunda kaldığını esprili bir dille anlattı. Uzun süredir kendi düzenine geçememekten dert yanan güzel oyuncu, bitmeyen bir ev tadilatı olduğunu ve tam altı aydır evsiz kaldığını söyleyerek yaşadığı çileyi gözler önüne serdi. 

Durumun geldiği noktayı özetleyen Şekerci, röportaj verdiği alana dahi başka bir arkadaşının evinde duş alarak gelmek zorunda kaldığını samimiyetle dile getirdi.

GECİKMEYİ USTALARA VE NAZARA BAĞLADI

Muhabirlerin, bir tadilatın neden bu kadar uzun sürdüğüne dair şaşkınlıkla yönelttiği sorulara ise Şekerci, inşaat ve dekorasyon işlerinde yaşanan o meşhur problemleri işaret ederek yanıt verdi. Sürecin uzamasının ardında ustalar ve mimarlarla yaşanan klasik aksaklıkların yattığını belirten ünlü oyuncu, durumu bir talihsizlik ve nazar olarak değerlendirdi. 

Yeni evinin heyecanı adeta yılan hikayesine dönen Selin Şekerci, tüm bu aksiliklere rağmen tadilat bittiğinde sonucun çok güzel olacağına inandığını söyleyerek pozitif enerjisinden ödün vermediğini gösterdi.

Selin Şekerci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Selin Şekerci Ünlü oyuncu Selin Şekerci'den şaşırtan itiraf: Arkadaşımın evinde duş alıp geldim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • tektabamcaa1 tektabamcaa1:
    Aman ne çile ne çile bizde çilemiz var sanıyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasaya kızdı Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler 3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
Ordu’da Kaza: Araç 30 Metreden Deniz Kıyısına Düştü Ordu'da Kaza: Araç 30 Metreden Deniz Kıyısına Düştü
Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı
Düzce’de “insanlık ölmemiş“ dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar Düzce'de "insanlık ölmemiş" dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
Nihat Kahveci maç biter bitmez açıkladı: O oyuncu Fenerbahçelileri sevinçten çıldırtır Nihat Kahveci maç biter bitmez açıkladı: O oyuncu Fenerbahçelileri sevinçten çıldırtır
Dükkana giren leopar dehşet saçtı O anlar anbean kaydedildi Dükkana giren leopar dehşet saçtı! O anlar anbean kaydedildi
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz... Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
09:20
Eski Vali işkenceci çıktı Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler
Eski Vali işkenceci çıktı! Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler
09:04
Kardeşinden Haluk Levent’e ağza alınmayacak küfür
Kardeşinden Haluk Levent'e ağza alınmayacak küfür
09:03
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
08:28
Kış geri geliyor İstanbul’un 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı
Kış geri geliyor! İstanbul'un 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı
08:23
Babası evliliğe karşı çıkmıştı İsmail Yüksek’in eşinden dikkat çeken hamle
Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle
07:25
Savaşta yeni perde ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
07:04
Bali’de akılalmaz vurgun Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı
Bali'de akılalmaz vurgun! Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı
06:49
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 09:44:18. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Selin Şekerci'den şaşırtan itiraf: Arkadaşımın evinde duş alıp geldim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.